「我想活下去！」7旬婦車禍全身30處骨折 7次手術醫護成功搶命

7黃姓婦人因車禍造成全身30處骨折，歷經7次手術才救命成功，目前透過高壓氧治療，恢復情況良好。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「我想活下去！」彰化縣70歲黃姓婦人9月初發生嚴重車禍，全身30多處骨折，肋骨就斷了21處，幾乎命在旦夕，衛福部彰化醫院組成胸腔科、骨科及外科醫療團隊歷經7次手術，才將黃婦從鬼門關前救回。醫護人員回憶，黃婦在加護病房期間，即使咬著呼吸管無法言語，仍以堅毅眼神傳遞強烈的求生意志，深深激勵團隊，共同寫下生命奇蹟。

黃婦到院時傷勢極為嚴重，檢查發現其右上臂開放性骨折、合併右側血胸，鎖骨、肱骨、骨盆、脛骨及多節胸椎等多處骨折，全身骨折超過30處，其中肋骨就斷了21根。由於多重創傷與血胸，其血壓一度驟降至62/28 mmHg（正常值120/80 mmHg），情況十分危急。

胸腔外科主任林聿騰表示，黃婦有多重創傷與血胸，血壓一度驟降至62/28 mmHg，情況十分危急。（彰化醫院提供）

胸腔外科主任林聿騰表示，患者因肋骨多處斷裂，出現嚴重錯位的「連枷胸」，恐引發呼吸衰竭，團隊進行開胸手術前，又發現延遲性小腸破裂，只能先由外科醫師切除壞死腸段，再進行胸腔修補。治療過程一波三折，最後透過3D胸廓重組影像定位後進行微創手術，才讓她恢復穩定呼吸。

傷勢穩定後，由骨科醫師陳柏辰接手後續複雜的骨折固定工程。陳柏辰形容，患者破碎的骨頭如同「散落的拼圖」，團隊必須在手術台上一一細心復位與固定，每次開刀都是一場漫長的重生工程，對黃婦的體力嚴峻考驗。

骨科醫師陳柏辰表示，黃婦能脫離險境，不只是醫療技術的成功，更是見證生命韌性的奇蹟。（彰化醫院提供）

陳柏辰說，黃婦在加護病房時雖全身插管、無法言語，卻總是努力睜開眼睛，以堅定的目光與醫護交流，「那眼神充滿鬥志與希望」，彷彿在透露「我想活下去」那一刻我們都紅了眼，也深深激勵了我們，堅持下去的最大動力。

經過18天加護病房治療與7次手術後，黃婦脫離險境，現已轉入普通病房接受復健與高壓氧治療，恢復情況良好。黃婦回想，事發當日下班後騎車回家，突然被一輛小貨車撞上，之後就不記得了，感謝醫療團隊的努力，讓她能再次看到陽光。陳柏辰說，這不只是一次醫療技術的成功，更是見證生命韌性的奇蹟。

黃婦到院檢查發現，全身骨折超過30處。（彰化醫院提供）

