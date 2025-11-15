健康網》遠離高度近視危機！守護孩子視力健康5關鍵

國健署指出，預防近視，應避免長時間近距離用眼、注意近距離用眼時的姿勢與環境、增加戶外活動時間、均衡飲食與充足睡眠、定期檢查視力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕守護孩子視力健康，近視防治從小開始！國民健康署指出，越早發生近視，將來發展成高度近視（超過600度）的機會就隨之增加，高度近視會大幅提高：視網膜剝離、黃斑部病變、早發性白內障、青光眼等嚴重眼疾的風險。預防近視，應避免長時間近距離用眼、注意近距離用眼時的姿勢與環境、增加戶外活動時間、均衡飲食與充足睡眠、定期檢查視力。

國健署於臉書專頁發文表示，為了守護孩子的視力健康，國民健康署建議家長加強以下5招針對孩子的近視防治：

1.避免長時間近距離用眼：閱讀、寫作業、看手機等都屬近距離用眼行為，建議近距離用眼30分鐘，休息10分鐘。建議讓孩子一天內近距離用眼的總時間不要大於2小時。

2.注意近距離用眼時的姿勢與環境：執筆、坐姿要正確，閱讀或寫字時，應保持35-45公分的距離；避免在昏暗燈光、在車上或床上等不穩定的環境下用眼。

3.增加戶外活動時間：建議增加孩子戶外活動的時間，以每日戶外活動2小時為目標；若無法外出，也可在走廊、社區中庭、室內遊戲或運動場館等空間進行動態的活動。

4.均衡飲食與充足睡眠：天天五蔬果，讓孩子多攝取維生素A、C及B群與深綠色蔬菜；每天讓孩子有固定上床睡覺的時間，並睡足8到10小時。

5.定期帶孩子至眼科醫療院所檢查：孩子目前若為近視前期，有一定機率上小學之後就會進展為近視，因此建議半年後帶孩子至眼科醫療院所重複散瞳屈光度數檢查的追蹤。

