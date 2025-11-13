自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

嚴重藥物過敏竟是全身脫皮、險喪命 紅斑性狼瘡風險暴增180倍

2025/11/13 17:40

嚴重藥物過敏竟是全身脫皮、險喪命 紅斑性狼瘡風險暴增180倍

醫師陳韻文為江小姐（左）檢查乾燥症相關的手指關節腫痛症狀。
（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的江小姐因婦科感染服用抗生素，引發罕見且嚴重的藥物過敏反應「史帝文強生症候群」（SJS），全身起紅疹、水泡、皮膚大片脫落，就像被燒傷，住院治療緩解症狀才出院，不久出現全身疼痛、眼乾及口乾等症狀，雙眼幾乎無法分泌淚液，確診乾燥症，醫師提醒，嚴重藥物的過敏風暴，可能引發免疫疾病等免疫失調後遺症。

台中榮總過敏免疫風濕科、及一般內科醫師陳韻文指出，史帝文強生症候群是罕見，但嚴重的藥物過敏反應，為抗癲癇藥、抗生素、止痛藥等特定藥物引發，發病初期會發燒、水泡、口腔潰瘍，連眼睛、呼吸道黏膜也會受影響，嚴重時皮膚大片脫落像燒傷，得進加護病房治療，但死亡率達3到5成，另外像「毒性表皮溶解症」也是同樣的病症，發生病分別為百萬之8及百萬之3。

醫師陳韻文指出，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現紅疹與水泡，皮膚如同水蜜桃般脆弱。（記者蔡淑媛攝）

醫師陳韻文指出，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現紅疹與水泡，皮膚如同水蜜桃般脆弱。（記者蔡淑媛攝）

陳韻文說，過往認為這兩種疾病僅是短期劇烈的過敏反應，但中榮研究團隊最新研究發，分析台灣健保資料庫2002至2020年、全台38萬病患資料發現，急性過敏風暴後，可能改變免疫平衡，免疫系統在康復後仍處於不平衡，引發免疫疾病．為臨床醫師提供重要疾病預警訊號。

研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，其中，罹患紅斑性狼瘡機率高達14.8倍，乾燥症機率增加5.3倍，尤其發病後第一年內罹患紅斑性狼瘡的風險更飆升逾180倍，且9年後風險仍高。

陳韻文指出，藥物嚴重過敏後引發免疫疾病，原因推測是藥物導致史帝文強生症候群，患者本身可能帶有免疫系統異常體質，被藥物誘發，急性期後免疫系統仍持續過度反應，或出現自體免疫攻擊。

陳韻文提醒，曾經罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病患，若有持續性出現「乾」、「痛」、「疲倦」等非特異症狀者，如乾燥、關節痠痛、皮疹或不明原因疲倦等症狀，務必提高警覺，建議進行紅斑性狼瘡相關抗核抗體（ANA）、乾燥症相關 SSA 抗體與類風濕因子（RF）等免疫檢查，以利早期發現與治療。

台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，提醒民眾留意症狀，及早發現、治療，減少後續傷害。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，提醒民眾留意症狀，及早發現、治療，減少後續傷害。（記者蔡淑媛攝）

中榮過敏免疫風濕科及數位醫學部主任陳信華說，史帝文強生症候群、與毒性表皮溶解症與自體免疫疾病有共同致病機轉，包括T細胞異常活化、特定HLA基因型易感性，會造成免疫系統攻擊自身。

這項研究發表於國際過敏與臨床免疫領域排名第一的期刊《Allergy》，為全球首篇以大數據分析探討史帝文強生症候群、毒性表皮溶解症與自體免疫疾病風險關聯的研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中