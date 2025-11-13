嚴重藥物過敏竟是全身脫皮、險喪命 紅斑性狼瘡風險暴增180倍

醫師陳韻文為江小姐（左）檢查乾燥症相關的手指關節腫痛症狀。

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的江小姐因婦科感染服用抗生素，引發罕見且嚴重的藥物過敏反應「史帝文強生症候群」（SJS），全身起紅疹、水泡、皮膚大片脫落，就像被燒傷，住院治療緩解症狀才出院，不久出現全身疼痛、眼乾及口乾等症狀，雙眼幾乎無法分泌淚液，確診乾燥症，醫師提醒，嚴重藥物的過敏風暴，可能引發免疫疾病等免疫失調後遺症。

台中榮總過敏免疫風濕科、及一般內科醫師陳韻文指出，史帝文強生症候群是罕見，但嚴重的藥物過敏反應，為抗癲癇藥、抗生素、止痛藥等特定藥物引發，發病初期會發燒、水泡、口腔潰瘍，連眼睛、呼吸道黏膜也會受影響，嚴重時皮膚大片脫落像燒傷，得進加護病房治療，但死亡率達3到5成，另外像「毒性表皮溶解症」也是同樣的病症，發生病分別為百萬之8及百萬之3。

醫師陳韻文指出，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現紅疹與水泡，皮膚如同水蜜桃般脆弱。（記者蔡淑媛攝）

陳韻文說，過往認為這兩種疾病僅是短期劇烈的過敏反應，但中榮研究團隊最新研究發，分析台灣健保資料庫2002至2020年、全台38萬病患資料發現，急性過敏風暴後，可能改變免疫平衡，免疫系統在康復後仍處於不平衡，引發免疫疾病．為臨床醫師提供重要疾病預警訊號。

研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，其中，罹患紅斑性狼瘡機率高達14.8倍，乾燥症機率增加5.3倍，尤其發病後第一年內罹患紅斑性狼瘡的風險更飆升逾180倍，且9年後風險仍高。

陳韻文指出，藥物嚴重過敏後引發免疫疾病，原因推測是藥物導致史帝文強生症候群，患者本身可能帶有免疫系統異常體質，被藥物誘發，急性期後免疫系統仍持續過度反應，或出現自體免疫攻擊。

陳韻文提醒，曾經罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病患，若有持續性出現「乾」、「痛」、「疲倦」等非特異症狀者，如乾燥、關節痠痛、皮疹或不明原因疲倦等症狀，務必提高警覺，建議進行紅斑性狼瘡相關抗核抗體（ANA）、乾燥症相關 SSA 抗體與類風濕因子（RF）等免疫檢查，以利早期發現與治療。

台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，提醒民眾留意症狀，及早發現、治療，減少後續傷害。（記者蔡淑媛攝）

中榮過敏免疫風濕科及數位醫學部主任陳信華說，史帝文強生症候群、與毒性表皮溶解症與自體免疫疾病有共同致病機轉，包括T細胞異常活化、特定HLA基因型易感性，會造成免疫系統攻擊自身。

這項研究發表於國際過敏與臨床免疫領域排名第一的期刊《Allergy》，為全球首篇以大數據分析探討史帝文強生症候群、毒性表皮溶解症與自體免疫疾病風險關聯的研究。

