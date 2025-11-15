健康網》研究發現：每天散步15分鐘 可降低心臟病風險

科學家最新發現：每天散步15分鐘，就能將心臟病風險降低，繫好你的運動鞋，準備出發；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多研究已表明，規律的身體活動與降低心臟病風險有關。然而，究竟要運動多少才能獲得保護心臟的效果，這點常讓人感到困惑。科學家最新發現，每天步行15分鐘可以將心臟病的風險降低。

究竟需要多少運動量，才能真正幫助降低心臟病風險呢？《EatingWell》網站指出，西班牙與澳洲的研究團隊也對此感到好奇。他們分析超過3萬3500名英國生物樣本庫（UK Biobank）參與者的資料，並將研究結果發表於《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

研究人員使用「英國生物樣本庫」（UK Biobank）的資料。這次研究選取2013年至2015年間超過3萬3500名參與者資料，這些人每天平均步行不超過8000步，且在研究開始時並沒有心臟病或癌症。參與者的平均年齡為62歲，研究追蹤的平均時間約為8年。

根據基礎資料，研究人員依據參與者主要累積步數的活動時間長短，將他們分為4組：少於5分鐘、5分鐘至不到10分鐘、10分鐘至不到15分鐘，以及15分鐘或以上。本研究中的所有參與者每天平均步數都少於8000步，被歸類為「久坐族」或「低活動族」。

在後續追蹤期間，研究人員分析了參與者的「全因死亡率」（任何原因導致的死亡），以及與心臟相關的健康狀況變化，包括是否被診斷為心血管疾病、是否發生心臟病發作或中風。

研究人員發現，與那些每次走不到5分鐘的人相比，一次連續走路至少15分鐘的人，死亡與心血管事件的風險顯著下降，其中心臟病風險甚至降低了近2/3。這項結果即使在每日總步數相近的情況下仍成立。

此外，即使是每次步行時間介於10至15分鐘的人，也從中獲得明顯的心血管與整體健康益處。與每次只走5到10分鐘的人相比，這群人死亡風險減少了一半，罹患心臟病的風險則降低約26%。

如果你目前運動量不足，不必一開始就急著達到官方建議標準。先從你現在的狀況開始，再逐步延長時間、增加強度。選擇你喜歡、能長期持續的活動最重要。

不過，研究人員也指出，這是一項觀察性研究，因此可能存在自我報告誤差與潛在的干擾因素。此外，研究僅在起始階段測量一次身體活動量，未能反映參與者長期活動的變化。

