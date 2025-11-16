健康網》心臟小洞險奪命 壯年女搭機釀中風「血栓從腳衝腦」

一名年僅35歲，相當健康的女子，搭機後竟發生中風。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕她在三萬英呎高空，差點被一顆血栓奪命！別以為年輕就沒事，一場從腿開始的中風，差點奪走她的命。

台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人」以一個案例說明：林小姐，今年35歲。事業正旺、生活穩定，每年健檢都顯示「一切正常」。血壓、血糖、膽固醇全都漂亮。她一直以為自己「很健康」。直到那趟從歐洲回台的長途飛行。她坐著看完電影，又打了個盹。

醒來的時候，發現左小腿腫得發熱、發脹、刺痛。她以為只是坐太久。但下機後開始頭暈、說話不清楚、右手無力。被送進急診，醫師沉默幾秒後說：「妳中風了。血栓是從腿跑到腦的。」

一般來說，深層靜脈血栓（DVT）脫落後會跑到肺，造成肺栓塞。理論上，絕對不該進腦。除非心臟裡，有一個「秘密通道」。醫師進一步檢查後發現，她有一個先天性的小洞「卵圓孔未閉」（PFO）。這個洞在胎兒時期是開的，出生後理應關閉。但有些人沒完全密合。

對多數人來說沒事，但當血栓存在時，這個洞就成了死神的捷徑。血栓本來該去肺，卻「走錯路」穿過那個洞，衝進腦部，引發中風。這種從「靜脈系統跑到動脈系統的血塊」就是醫學上罕見卻致命的悖論性栓塞（Paradoxical Embolism）。

你以為沒事的久坐，其實在養血栓。你以為年輕，卻只是還沒發作。血栓通常會先「提醒」你。

下肢靜脈血栓症狀有：

小腿腫脹、發熱、疼痛、泛紅

單腳緊繃、沉重感

另外楊智鈞提供中風警訊（FAST 原則）：

●Face：臉部歪斜

●Arm：手臂無力

●Speech：說話含糊

●Time：立即就醫

任何一項都別拖，分秒都關鍵。

醫師提醒：卵圓孔未閉的人不算少，但只有當血栓出現時，它才會變成危險。所以真正的問題不是那個洞，而是——別讓血栓有機會形成。

預防血栓這樣做：久坐一小時就起來動；多喝水，讓血液不黏稠；規律作息、控制體重；曾有不明原因中風的人，建議做心臟超音波檢查。

林小姐後來撿回一命。她說了一句話，我印象很深：「可怕的不是那個心臟的洞，

而是我以為自己沒事。」年輕不是保命符。久坐太久，血液也會變成炸彈。

