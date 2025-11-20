健康網》半夜抽筋難入眠！ 營養師授擺脫疼痛全攻略

好食課營養師張宜臻指出，富含鉀的香蕉、奇異果等食材，可協助神經傳導與掌控肌肉收縮，有助預防抽筋發生；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌一整天終於可好好睡一場覺，結果半夜抽筋讓人苦不堪言。好食課營養師張宜臻（Lexie）指出，為何會半夜抽筋？可不單單因為天氣冷，如運動過度、久坐、睡覺姿勢不良等10個常見原因，都可能造成抽筋的發生。建議飲食可多補充富含鈣、鎂、鉀、維生素D的食材；日常生活減少飲酒、多喝水、睡前做伸展運動、做好保暖措施，都有助降低半夜抽筋的發生機率。

常見10原因大公開

張宜臻於臉書專頁「好食課」發文表示，抽筋主要是因為肌肉猛力收縮所致，但造成抽筋的原因多樣，無法單論是哪種原因所致。以下並列出常見10大抽筋原因提供參考，包括：1.運動過度；2.長期久坐；3.睡覺姿勢不良；4.天氣冷；5.年紀大；6.懷孕；7.酗酒；8.電解質失衡；9.藥物副作用；10.部分疾病如糖尿病、心血管疾病等影響。

4大營養素防抽筋

至於飲食如何預防抽筋？張宜臻建議可多攝取富含以下營養素的食材：

●鈣：鈣質可幫助調節肌肉放鬆與神經傳導，富含食材如乳製品、芝麻、莧菜、豆乾。

●鎂：鎂可舒緩神經焦慮與放鬆肌肉，富含食材如黑豆、堅果、深綠蔬菜。

●鉀：協助神經傳導與掌控肌肉收縮，富含食材如香蕉、奇異果、地瓜葉、馬鈴薯。

●維生素D：幫助鈣質吸收，缺乏易造成抽筋，富含食材如雞蛋、乾香菇、鮭魚、強化牛奶。

生活5件事助改善

此外，張宜臻也建議日常生活應做到以下4件事，也有助改善抽筋問題：

●減少飲酒：酒精會增加礦物質流失，建議戒酒，或保持男生一天不超過20克酒精（相當於兩罐啤酒）、女生則不超過10克酒精。

●多喝水：每日喝足體重公斤數x30毫升的水，幫助促進新陳代謝與維持血液循環。

●睡前做伸展運動：睡前可多按摩腿部或是做伸展運動拉拉筋，並做抬腿動作，幫助維持下肢血液循環。

●做好保暖措施：睡前可用熱水泡腳，夜晚氣溫低時，建議用棉被蓋住腳，或是穿襪子保暖以預防抽筋。

張宜臻強調，上述建議是針對一般健康族群、無特殊飲食限制者，如為患有特殊疾病者，仍建議應至醫療院所諮詢醫師、營養師。

