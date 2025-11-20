自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》半夜抽筋難入眠！ 營養師授擺脫疼痛全攻略

2025/11/20 21:39

好食課營養師張宜臻指出，富含鉀的香蕉、奇異果等食材，可協助神經傳導與掌控肌肉收縮，有助預防抽筋發生；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師張宜臻指出，富含鉀的香蕉、奇異果等食材，可協助神經傳導與掌控肌肉收縮，有助預防抽筋發生；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕忙碌一整天終於可好好睡一場覺，結果半夜抽筋讓人苦不堪言。好食課營養師張宜臻（Lexie）指出，為何會半夜抽筋？可不單單因為天氣冷，如運動過度、久坐、睡覺姿勢不良等10個常見原因，都可能造成抽筋的發生。建議飲食可多補充富含鈣、鎂、鉀、維生素D的食材；日常生活減少飲酒、多喝水、睡前做伸展運動、做好保暖措施，都有助降低半夜抽筋的發生機率。

常見10原因大公開

張宜臻於臉書專頁「好食課」發文表示，抽筋主要是因為肌肉猛力收縮所致，但造成抽筋的原因多樣，無法單論是哪種原因所致。以下並列出常見10大抽筋原因提供參考，包括：1.運動過度；2.長期久坐；3.睡覺姿勢不良；4.天氣冷；5.年紀大；6.懷孕；7.酗酒；8.電解質失衡；9.藥物副作用；10.部分疾病如糖尿病、心血管疾病等影響。

4大營養素防抽筋

至於飲食如何預防抽筋？張宜臻建議可多攝取富含以下營養素的食材：

鈣：鈣質可幫助調節肌肉放鬆與神經傳導，富含食材如乳製品、芝麻、莧菜、豆乾。

鎂：鎂可舒緩神經焦慮與放鬆肌肉，富含食材如黑豆、堅果、深綠蔬菜。

鉀：協助神經傳導與掌控肌肉收縮，富含食材如香蕉、奇異果、地瓜葉、馬鈴薯。

維生素D：幫助鈣質吸收，缺乏易造成抽筋，富含食材如雞蛋、乾香菇、鮭魚、強化牛奶。

生活5件事助改善

此外，張宜臻也建議日常生活應做到以下4件事，也有助改善抽筋問題：

減少飲酒：酒精會增加礦物質流失，建議戒酒，或保持男生一天不超過20克酒精（相當於兩罐啤酒）、女生則不超過10克酒精。

多喝水：每日喝足體重公斤數x30毫升的水，幫助促進新陳代謝與維持血液循環。

睡前做伸展運動：睡前可多按摩腿部或是做伸展運動拉拉筋，並做抬腿動作，幫助維持下肢血液循環。

做好保暖措施：睡前可用熱水泡腳，夜晚氣溫低時，建議用棉被蓋住腳，或是穿襪子保暖以預防抽筋。

張宜臻強調，上述建議是針對一般健康族群、無特殊飲食限制者，如為患有特殊疾病者，仍建議應至醫療院所諮詢醫師、營養師。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中