慢性淋巴性白血病好發年齡大、病程長 標靶固定療法縮短用藥

〔記者黃宜靜／台北報導〕慢性淋巴性白血病（CLL）佔所有白血病10％，發病年齡大於55歲；醫師指出，過去治療CLL只能使用化學治療，但可能面臨副作用較多等問題，健保署今年10月起擴大新一代標靶藥物健保給付資格，且能透過固定療程，縮短用藥時間，有機會不用終身服藥，讓患者重返正常生活。

台大醫院血液腫瘤科醫師田豐銘表示，CLL與基因突變密切相關，多為後天導致，舉凡空氣、食物、水、年紀等因素，都可能誘發造血系統病變。據2022年資料顯示，CLL佔所有白血病的10％，患者平均年齡大於55歲，其病程非常長，可能長達10-20年。

田豐銘續指，過去治療CLL只能使用化學治療，但特定基因變異者治療成效不佳，且副作用較多，甚至年紀大的患者，在進行化療時需減輕劑量，導致治療效果不彰，形成治療困境；近年出現新一代口服標靶BTK抑制劑，針對特定基因變異者，反應率更高、副作用低，須長期用藥，治療費用也較高。

田豐銘提醒，BTK抑制劑適用所有基因型，但潛在副作用包括心律不整、高血壓、出血及關節痛等，因此本身患有相關疾病者，可能需要調整劑量，從低劑量開始嘗試、密集回診，評估是否適用。

健保署10月1日起擴大新一代口服標靶藥物「BTK抑制劑」給付，用於「非IGHV突變」第二線治療、「全基因表現型」第三線治療全面納保，預估2年嘉惠300名患者；未來第一、二、三線都能使用。另，食藥署核准「雙標靶組合的14個月固定療程」新適應症，可望提升患者生活品質。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，「固定療程」讓患者不必承受化療副作用，且有機會不再終身服藥，讓CLL治療進入「可停藥」階段，轉向積極長期控制，讓患者有機會重返正常生活。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，病程來勢洶洶，且治療時間長，基金會長期深耕血癌照護，過去攜手醫院打造全台首創的「血癌友善病房」，並有「血癌攻略」LINE聊天機器人在住院照護、疾病衛教、心理支持與資訊導航等面向，提供完整且即時的協助。

