健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別吃錯！紅薏仁纖維是白薏仁2倍 搭紅豆「這麼煮」更營養

2025/11/14 07:36

專家表示，每100克的紅薏仁就有約12克蛋白質，還富含鎂、鉀、鐵、鋅與維生素B群，對能量代謝和造血都非常重要。（資料照，記者顏宏駿攝）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾吃的白薏仁，竟是把最營養的紅色薏仁皮丟掉了。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，研究發現，紅薏仁的膳食纖維是白薏仁的2倍，更是天然花青素的寶庫，還富含能調解免疫、消水腫薏苡脂素。因此，他建議民眾早餐不妨吃紅薏仁，也可試著用1:1的比例把紅薏仁和紅豆混合，營養更加分。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享自己的早餐盤，紅薏仁V.S白薏仁的真正差別。手腳冰冷、氣血不足、想要消水腫又補氣血，不妨吃紅色薏仁。他還歸納了紅薏仁的4大優勢：

●紅薏仁膳食纖維是白薏仁的2倍

這就是為什麼紅薏仁「穩血糖、增飽足感」效果更強的原因。高纖維更是腸道好菌的食物，幫你從根本打造易瘦體質。

●天然植化素能抗發炎、保護心血管

那層紅色，就是花青素、多酚類的保證。這些強大的植化素，是白薏仁沒有的，能幫身體抗氧化、抗發炎、保護血管。

●調節免疫、利尿

紅薏仁含有更多薏苡脂素（Coixenolide）與薏苡酚（Coixol），研究指出它們具有調整免疫、抗發炎與利尿的潛力。

●豐富營養素

每100克的紅薏仁就有約12克蛋白質，還富含鎂、鉀、鐵、鋅與維生素B群，對能量代謝和造血都非常重要。

天氣逐漸變冷，如果民眾常常覺得手腳冰冷、身體偏虛，不妨參考蕭捷健的早餐餐盤，有紅薏仁、紅豆、前一天用開水泡好的 大燕麥粒（不是即食燕麥片）、奇芽子（滿滿的Omega-3和纖維）、煎蛋、優格（補充優質蛋白質）等。

蕭捷健補充，民眾可以試著用1:1的比例把紅薏仁和紅豆混合，直接開電子鍋的糙米模式，就能攝取充滿活力的營養。

