為何第1型糖尿病 對兒童更具侵襲性？英國研究有答案

英國1項研究發現，第1型糖尿病對兒童傷害更大原因與胰臟中β細胞的發育相關。圖為β細胞。（擷自維基百科）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕第一型糖尿病是由免疫系統攻擊胰臟中控制血糖水平的細胞所引起，該疾病對兒童來說會更嚴重且更具侵襲性，尤其是7歲以下的兒童，但為何會有此現象是個謎團。近期英國1項研究發現，答案在於兒童胰臟仍在發育中，因此更容易受損。

根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，該研究發表於科學進展期刊上，由英國埃克塞特（Exeter）大學研究人員進行。該研究指出，第1型糖尿病對兒童傷害更大原因與胰臟中β細胞的發育相關，β細胞會在人進食後血液糖分升高時釋放胰島素。

β細胞在生命早期以小簇或單一細胞的形式存在，但隨著年齡增長，它們的數量會增加並成為更大的細胞群，即胰島。研究團隊觀察來自250名捐贈者的胰臟樣本，這使他們能夠觀察到隨著正常人年齡增長時β細胞如何成長，和第一型糖尿病對該細胞的影響。

研究發現當人罹患第一型糖尿病時，小簇的β細胞會遭到免疫系統攻擊而被逐一破壞，根本沒有機會成熟。

較大的胰島雖然也會受到攻擊，但它們更能承受打擊，讓糖尿病患者能夠繼續產生低水平的胰島素，從而減輕疾病嚴重程度。

值得注意的是，目前英國已批准使用替利珠單抗（teplizumab），即可阻止免疫系統攻擊β細胞並可能為β細胞提供成熟時間的藥物，但該藥物目前尚未納入英國國民醫療服務體系（NHS）。

埃克塞特大學的理查森（Sarah Richardson）博士稱，英國有了治療第一型糖尿病的新藥，希望這些藥物能夠預防或延緩年輕人的病情發作。

