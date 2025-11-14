自由電子報
健康醫療
婦兒親子

健康網》憂心孩子有O型腿？醫：若發生年齡不對 需就醫

2025/11/14 10:06

不少家長憂心孩子有。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少家長憂心孩子有。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長憂心新生兒若太早站立或走路，恐引發小兒O型腿（Bowlegs）。婦產科醫師蘇怡寧表示，小嬰兒太早會站會走路，會容易O型腿（膝內翻）嗎？不少家長會注意到幼童有O型腿或X型腿而就醫，並解析若在特定時間發現變化，建議就醫檢查。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，小兒O型腿及X型腿是小朋友常被家長帶來求診的原因之一，擔心這個年紀這樣是否正常？將來會不會好？也害怕萬一沒有求診錯過了黃金治療期怎麼辦？

鐘擺現象：小時O型腿 長大後可能恢復

蘇怡寧表示，基本上，小兒的下肢發展呈現鐘擺現象，從出生開始是呈現O型腿的樣子，稱之為生理性膝內翻（physiologic genu varum），當寶寶開始站立及行走時，膝內翻的狀況會稍微變得明顯。隨著站及走，膝蓋生長板開始有適當的受力，約在1歲至2歲左右，腿型會慢慢變直。

蘇怡寧表示，若是走在太軟的墊子上，容易讓膝蓋生長板受力不當，或是都不讓小嬰兒站及走路的話，反而會一直維持是O型腿的狀況。也因此，小嬰兒開始學站學走，應該順其自然，不用太過擔心會造成O型腿。

而腿型變直後到4歲左右會達到最大的膝外翻角度，外觀上為X型腿，稱之為生理性膝外翻（physiologic genu valgum），常伴隨走路內八，接著到6歲左右，大部分的孩子的腳就會呈現些微外翻約5度的狀態。

若在不對的年齡發生 應就醫檢查

什麼時候需要來看醫師及治療？蘇怡寧表示，若不是在上述的年齡，有相對應的變化，父母就應該帶至小兒骨科門診做進一步的檢查。

例如，小嬰兒的腿型越走越O，兩邊腿型不對稱，疑似長短腿的狀況，或是2歲後仍有O型腿的現象，則要考慮是否為嬰兒型脛骨內翻（Infantile tibia vara，又稱為布郎特疾病（Blount disease）或其他代謝、創傷、感染問題造成的病理性膝內翻（pathological genu varum）。

若是內科問題（如佝僂病、遺傳性低磷血症）造成的骨骼異常，當然要先尋求小兒科醫師的幫忙以對症下藥。但無論是上述哪種原因造成的腿部過度彎曲，應考慮穿O型腿矯正支架以避免惡化，而程度嚴重者則須做生長導引手術或切骨矯正手術。

O型腿或X型腿有沒有機會變直呢？當然，矯正的目的是為了讓膝關節內外側受力達到平衡，長期而言，不至於有疼痛及早發性關節炎的問題，然而，成人因為生長板已閉合，若要矯正，則要大費周章做切骨矯正手術。而在成長階段中的兒童，則可考慮做微創生長板生長調控手術（Guided growth），透過抑制單側（內側或外側）的生長板生長，以達到矯正的效果，通常術後活動無需受限，可正常上學，而在1到2年的追蹤過程中，可見腳逐漸變直，而這個手術成功的關鍵在於孩子是否還具生長潛能，若生長板提早閉合，則治療效果就會大打折扣了！

當然，到底哪種方法最適合現階段的孩子，有疑慮最好還是找專業的小兒骨科醫師協助確定診斷及追蹤。

