限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》戒菸不只能護肺！ 國健署：糖尿病發生風險降4成
〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是我國十大死因之一，每年約有近萬人因糖尿病死亡。國民健康署表示，吸菸是糖尿病的重要危險因子，會降低身體對胰島素的反應能力，導致血糖失控，增加第2型糖尿病及併發症的風險；並強調戒菸不僅能保護肺部，甚至可降低糖尿病發生風險達4成。
國健署於臉書專頁發文表示，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險，比非糖尿病患者高出2-4倍；而糖尿病族群中，吸菸與非吸菸者發生糖尿病腎病變的風險比約為1.44倍。尤其特別強調戒菸可降低第2型糖尿病的罹患風險30-40%，有助改善糖尿病管理，降低糖尿病併發症風險。
請繼續往下閱讀...
此外，國健署也於網站「健康久久」發文提及，根據WHO報告顯示，吸菸是糖尿病的重要危險因子，吸菸與暴露於二手菸環境中，不僅會提高罹患第2型糖尿病（type 2 diabetes）的風險，且增加糖尿病併發症，如糖尿病腎病變，以及心血管事件的機率。
另，吸菸也會使身體對胰島素的反應能力下降，同時在體內產生大量自由基與氧化壓力，造成胰臟細胞損傷。當身體無法產生足夠的胰島素或無法有效利用胰島素時，就會發生糖尿病。長時間血糖升高會嚴重損害身體的許多系統，如心臟、眼睛、腎臟和神經的血管。因此，菸害不僅與癌症、呼吸道疾病及心血管疾病密切相關，更與糖尿病等代謝疾病的潛在負面影響息息相關。
因此，國民健康署呼籲，任何形式的菸品皆有害，遠離菸品是健康生活品質的重要一步。日常應落實「拒菸三不」：不嘗試、不購買、不推薦，避免被糖尿病悄悄盯上，帶來難以負荷的健康與經濟負擔。
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應