健康網》魚油試驗新突破 研究：洗腎患者心血管風險降43％

〔健康頻道／綜合報導〕在醫界常發現，有許多效果好的藥物對一般人都有效，一旦想將藥物延伸應用在洗腎患者上，卻無功而返。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）最新研究顯示，魚油可以讓洗腎患者「心血管事件」風險大降43%，對洗腎患者是突破性的發現。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，2025年11月，這篇發表在全世界最頂尖的醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》上的「PISCES」研究，在加拿大和澳洲找來1228位正在接受「血液透析」的成年腎友。他們把這些人隨機分成2組，一組每天服用4公克魚油（含1.6公克EPA與0.8公克DHA），另一組服用外觀相同的玉米油安慰劑。

研究進行3.5年，追蹤受試者的心血管事件，包括心臟性死亡、心肌梗塞、中風及周邊血管疾病導致截肢等。結果顯示，魚油組的嚴重心血管事件發生率為每千病人日0.31次，遠低於安慰劑組的0.61次。換算後，魚油讓整體心血管風險下降了43%，無論病人過去是否有心血管病史，魚油的保護效果一樣顯著。

為何魚油能成功突破？研究推測，魚油的關鍵在於「多重作用機制」。首先，它能穩定心肌電位，減少洗腎時電解質波動引起的心律不整；其次，它能減少體內的發炎因子，從源頭降低血管硬化的風險；再者，魚油也具有抗血栓和降低三酸甘油酯的效果，能讓血液更不容易凝固，血管更不容易堵塞。

不過，林軒任同時也提醒，要注意魚油副作用會增加心臟「心房顫動（亂跳）」的風險，與凝血功能異常等。此外，「劑量」是關鍵，以我們東方人常見的劑量似乎1-2公克就是頂天了，在我們體型比較小的東方人這種大劑量有沒有同等功效可能還要更多的研究驗證。「對象」仍得要釐清，這項研究是針對「血液透析」的患者，我們不能直接把結論套用到「腹膜透析」、或還沒洗腎的「慢性腎臟病」患者身上。

