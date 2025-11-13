健康網》愛護心血管 網紅醫3建議：壓力大也危險

近年心血管疾病的預防成為相當重要的課題，網紅醫師以她的經驗，推薦大家這樣預防。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著進入冬季，以及國人飲食西化等狀況發生，心血管疾病的預防成為大眾的第一要務。在美國加州執業的血管外科網紅醫師莉莉約翰史東（Lily Johnston）透過擁有逾36萬訂閱的頻道說明，為了保持動脈健康和預防血管阻塞，她個人做了3件事情來預防：減少精緻碳水化合物、管理壓力，以及充足睡眠。這支影片在短短1個多月獲得破11萬次點閱。

●吃太多精製碳水化合物：莉莉表示，她個人曾經「碳水化合物成癮」，而她痛切體悟：精製碳水化合物，是導致她健康狀況不佳的最大因素。隨後，她選擇了低碳水化合物飲食，每天攝取約50克碳水化合物，並認為這種方法對於患有嚴重胰島素抵抗和糖尿病的病人最為有效。她成功擺脫了成癮。

●睡眠不足：優先考慮充足的睡眠對她來說非常重要，儘管工作有時難以做到，但她會努力確保自己睡足夠的時間。良好的睡眠是保持整體健康和代謝健康的重要一環。

●壓力管理不當：壓力是真正會增加心血管風險和導致不良代謝健康的主要因素。她強調，即使一個人飲食健康、規律運動、睡眠充足，如果壓力管理不善，仍可能導致糖尿病、胰島素抵抗、動脈阻塞和心臟病發作。

她提到許多研究證實了壓力、心理健康與心血管疾病之間存在著不可否認的具體聯繫，例如急救人員、夜班工作者、患有創傷後壓力症候群、焦慮和憂鬱症的人，都有較高的心血管風險。莉莉自己是怎麼做的呢？她通過早晨冥想、運動（將其視為釋放生理壓力循環的出口）以及調整工作時間來管理自己的壓力。

