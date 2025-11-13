健康網》長時間用手機害口臭？ 研究：吃1物改善口氣又減壓

食農專家韋恩表示，長時間使用智慧型手機被指出不僅會影響姿勢與視力，甚至可能提升心理壓力，進而造成口腔乾燥，導致口臭；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕手機已成為現代人不離手的3C產品之一，過度使用不僅有害身體健康，還可能造成你想不到的口腔影響。食農專家韋恩表示，近年來長時間使用智慧型手機被指出不僅會影響姿勢與視力，甚至還可能提升心理壓力，進而造成口腔乾燥，導致口臭；國外研究者並實驗發現，想要減輕此種壓力，或可透過咀嚼口香糖促進唾液分泌，以降低口臭情況的發生。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，由於使用智慧型手機被指出會提升壓力，導致改變口腔菌相而產生口臭。因此，便有學者提出假設：「智慧型手機的使用可能與口臭有關，而咀嚼口香糖或許能有效抑制這種因使用手機而引發的口臭。」為了驗證這一點，於是日本研究團隊進行了實驗。

這項研究於2025年3-4月間進行，對象為26名20-60歲的健康男女。參與者在兩種條件下分別進行30分鐘的智慧型手機操作：一種是「咀嚼口香糖」，另一種是「未咀嚼口香糖」。研究團隊在使用前後，利用即時分析儀（PTR-ToF-MS）測定受試者口腔中的主要口臭成分—揮發性硫化物，包括：硫化氫、甲基氯化物與二甲基硫醚。

韋恩說，該研究結果顯示，在「未咀嚼口香糖」的條件下，使用智慧型手機30分鐘後，揮發性硫化物的總量顯著上升；而在「咀嚼口香糖」的情況下，這種上升趨勢受到明顯抑制。這意味著，咀嚼口香糖可能有助於防止長時間使用智慧型手機所引起的口臭惡化。

韋恩表示，研究者指出，在現代生活中，智慧型手機已成為不可或缺的一部分，伴隨而來的身心負擔難以避免，可能「咀嚼口香糖」可以減輕壓力、促進唾液分泌，或許能成為日常避免口臭做法。

