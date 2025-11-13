健康網》後悔不是壞事！ 醫揭：那是大腦「升級」信號

研究表示，後悔其是大腦在升級。專家揭示「反事實思考」，能讓人避免犯同樣錯誤；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常陷入「早知道，就不這麼做了…」的後悔情緒，或是出於害怕乾脆逃避它。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，後悔不是退步，是大腦在升級，正在啟動「反事實思考」，它會產生「虛擬誤差訊號」，讓大腦自動學習，當下次遇到類似情境，不會再跌倒第二次。換言之，會後悔的人，通常學得比別人快，也更懂得照顧自己。

人們害怕後悔，因為它會誘發負面情緒，所以許多人對後悔感到害怕。張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，「後悔」這項生理機制，正是大腦利用「反事實思考」模擬人生，重新啟動更好的未來。

反事實思考促使大腦做「虛擬學習」

張家銘表示，當民眾冒出那句熟悉的嘆息「要是當初怎麼做就好了」時，可能以為這是想不開，但在神經科學裡，這是大腦最厲害的一項能力。當後悔情緒升起時，「眶額葉皮質」會開始模擬另一個版本的人生，演給我們看「如果當初你選了另一條路，現在會怎樣」。而「前扣帶迴」則會從這些模擬結果中，整理出優化的行為策略，下一次就能避雷而邁向「不二過」。

2025年刊登在 Neuroscience and Biobehavioral Reviews 的綜論說明，當我們比較「實際發生的事」和「心裡模擬的另一個可能」時，大腦深處的「紋狀體」會產生「虛擬誤差訊號」。這個訊號會提醒大腦：「下次遇到類似情境，你可以做得更好。」換言之，不用真正跌倒第二次，大腦能自動學習。會後悔的人，通常學得比別人快，也更懂得照顧自己。

民眾多半有過回想令你後悔的事時，心裡會酸一下，但過沒多久，突然變得比較釋懷。這是「海馬迴」在重剪輯人生片段，海馬迴會把舊的記憶拿出來重新組合，加上一些新的理解或情緒，讓那些痛的片段變得不再那麼刺。當這個過程成立時，「杏仁核」的情緒反應就會下降，代表我們開始和過去「和解」。

張家銘建議，反事實思考是每天都能做的小練習，不妨在生活中做以下4件事情：

●晚上留5分鐘，讓自己回想一天

不是反省，而是練習跟自己對話。問問自己「今天哪件小事，我想讓明天的自己做得更好？」這會強化前額葉與海馬迴的連結，讓民眾心裡更穩、更清楚。

●不要壓抑後悔，它是大腦在成長

感覺後悔時，不要生氣，也不要逃避。它反而是導航，提醒民眾「這方向不太對」。

●避免過度自責

自責會刺激杏仁核，讓民眾越來越難走出去。請用一句更健康、更科學的想法替換：「我不是失敗，是我正在學習。」

●多跟信任的人聊一聊

對話能讓反事實思考更完整，也能讓我們不再孤單。

張家銘總結，學會跟過去和解，人生才會開始向前跑，後悔不是弱點，而是最珍貴的能力之一，它促使人們願意變得更好。

