健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》身體缺水4警訊別輕忽 營養師教1招簡單判斷快補水

2025/11/14 06:28

營養師羅晞蕾表示，人體有超過60%是水，當水分不足時，身體會誤以為餓了，容易想亂吃東西，造成暴食；情境照。（圖取自freepik）

營養師羅晞蕾表示，人體有超過60%是水，當水分不足時，身體會誤以為餓了，容易想亂吃東西，造成暴食；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水是人體重要組成成分之一，缺水不僅會口渴，還會影響情緒，使人感到煩躁，甚至可能增加疾病風險。營養師羅晞蕾表示，人體有超過60%是水，當身體水分不足時，容易出現注意力不集中、皮膚、嘴唇乾、嘴破、便秘以及暴食等情況。想判斷自己是否缺水，可簡單查看尿液，若為稻草淡黃色表示剛剛好，深黃色或有氣味則表示該補水了！

水分助代謝、調節體溫

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，人體有逾6成是水，喝水不只是解渴，更是代謝、血液循環、體溫調節的關鍵。許多人都以為自己每天水分喝得很充足，但若實際換算下來，一天飲用的水量可能連身體所需一半都不到。當水分不足時，身體也容易出現以下4個小警訊：

頭痛、疲倦、專注力下降。

皮膚乾、嘴破、嘴唇脫皮。

腸胃蠕動變慢、容易便秘。

缺水讓身體誤以為餓了，容易想亂吃東西，造成暴食。

尿液判斷是否缺水1訣竅

除此之外，想知道自己水喝得夠不夠？羅晞蕾也分享以下小撇步，最簡單的判斷方式，就是查看自己的尿液顏色：

淡淡的稻草黃＝剛剛好。

深黃或有氣味＝該補水了。

羅晞蕾建議，每天應飲用的水分基本量為：體重（kg）×30-35ml，舉例來說，體重60公斤的人，一天約需飲水1800-2100ml。千萬不要等口渴再喝，嘴巴乾的時候，往往表示已輕微脫水。此外，咖啡、茶、湯都能算一部分的水分，但不該以此取代白開水。若真的喝不下白開水，她建議可試試白開水中加幾片檸檬、薄荷葉，或將一天水量小口慢慢喝。

羅晞蕾強調，水是看似最普通的營養素，卻是最容易被忽略的。想讓代謝、腸胃運作都順暢一點、肌膚水噹噹，別忘了最好的保養，其實是先喝對水。

