屏醫為癌末病友辦書法展圓夢 患者展前辭世留遺憾

屏醫舉辦「筆墨人生」書法展，協助張先生以最熱愛的方式與世界道別。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕筆名「東津玉方」的癌末患者張先生鑽研書法逾20年，2年前被診斷罹患縱膈腔惡性腫瘤，歷經治療仍不敵病魔，最後住進衛福部屏東醫院安寧病房，為了幫他完成心願，院方為他籌劃人生第一場也是最後一場書法展，可惜他等不到開幕，於前日（11）辭世，享年56歲。書法展今（13）日開幕，歌手陳明章特地南下出席，為這位鐵粉兼好友的特展獻唱歌曲。

筆名「東津玉方」的張先生生前自述，最初學書法，是因為字寫得不好，30歲那年，從事平面設計的他，在工作之餘開始習字，從篆、隸、楷、草等各種書法字體一路學習，並曾開班授課，傳承書藝。他說「書法與篆刻雖不是工作，卻是養心之事」。而為了陪伴年邁的母親，在20年前搬回東港老家，一邊工作、一邊在案前研墨、臨帖，這份簡樸的生活成為他心靈最深的依歸。

張先生在2年前，被診斷出縱膈腔惡性腫瘤，人生境遇急轉直下，經歷多次化療與手術，仍不敵病魔的侵襲，即使身體漸漸虛弱，依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿方才停下筆，好友屏東醫院醫師李昆興支持鼓勵他，提議在醫院藝廊為他舉辦人生首場書法創作個展，由於其創作多數贈予友人，籌辦期間特別商情朋友們借出作品。

在展場布置完成後，張先生曾到場巡禮並表示，看到現場陳列著自己歷年創作的多幅書法與篆刻作品，每一筆、每一劃都蘊藏他著對文字的熱愛與對人生的體悟，也都是他生命的一部分，「希望媽媽能親眼看到，也讓她知道，她的兒子曾經用筆墨紀錄過生命的光」。

屏東醫院院長王森稔今於開幕致詞時表示，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求的回應。能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴的人文時刻。同時要感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策劃，讓病人能以最熱愛的方式與世界道別。「筆墨人生」書法展展出4、50件作品，於屏東醫院2樓屏杏藝廊展至12月31止。

屏東醫院為癌末患者張先生圓夢，舉辦人生最後一場藝術饗宴，在展出前二日辭世的張先生在生前十分感謝屏醫，讓自己的人生在藝術的光影中畫下圓滿句點。（記者羅欣貞攝）

「筆墨人生，生命最終章」，屏東醫院為癌末患者圓夢舉辦人生最後一場藝術饗宴，吸引民眾觀展。（記者羅欣貞攝）

屏東醫院為癌末病友舉辦書法展，13日開幕，左起院長王森稔、歌手陳明章、李昆興醫師、副院長黃炯棠。（記者羅欣貞攝）

