傷病癌症 > 癌症腫瘤

年輕不能倖免！研究：50歲以下成人 大腸直腸癌發生飆升

2025/11/13 13:55

研究顯示，50歲以下成年人的大腸直腸癌診斷率急劇上升。圖為大腸直腸癌示意圖。（擷自freepik）

研究顯示，50歲以下成年人的大腸直腸癌診斷率急劇上升。圖為大腸直腸癌示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在全球範圍內，大腸直腸癌位列三大常見癌症之一，每年影響數百萬人。發表在刺胳針腫瘤學期刊上的新研究顯示，50歲以下成年人的大腸直腸癌診斷率急劇上升。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，該研究由美國癌症協會和法國里昂國際癌症研究機構的研究人員共同進行。研究從世界衛生組織國際癌症研究機構（WHO–IARC）的「五大洲癌症發病率」資料庫中提取50個國家和地區的大腸直腸癌發病率數據。研究目的是通過數據，檢視年輕成人與老年長成人之間大腸直腸癌的發病趨勢。

研究計算了1943至2003年和2015至2017年間，早發型（診斷年齡為25至49歲）和晚發型（診斷年齡為50至74歲）大腸直腸癌的年齡標準化發病率。經過計算後發現，有27個國家發生大腸直腸癌早發病例增加。雖然北美和歐洲發生率仍偏高，但類似趨勢也出現在東歐、中南亞、東南亞和南美洲。

研究還發現， 50歲以下成年人大腸直腸癌發生率急劇上升。研究團隊認為，這種轉變可能與現代飲食習慣、都市化和環境因素有關。

研究團隊表示，早期篩檢、改善營養和提高公眾意識等預防措施，是扭轉大腸直腸癌發生率上升趨勢的關鍵。研究人員警告，若沒有採取干預措施，未來幾十年病例數可能會繼續攀升。

值得注意的是，早有多項研究表明，現代飲食習慣是癌症發病率激增的原因之一。大量攝取超加工食品、紅肉和加工肉類以及含糖飲料，與發炎加劇和癌症易感性增加有關。

例如哈薩克1項研究發現，參與者攝取的肉類幾乎是世界癌症研究基金會建議的每週500克上限的2倍。

