健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》泡溫泉易出汗 中醫：若有異狀別泡太久

2025/11/16 16:33

冬季最棒的行程肯定是泡溫泉；然泡的途中需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

冬季最棒的行程肯定是泡溫泉；然泡的途中需格外小心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕相信你感覺到空氣中的寒意了，今（13）日熱帶性低氣壓與東北季風增強，中部以北與東北部，天氣明顯轉涼。這時不少人會泡溫泉，相當悠哉。不過中醫師王大元提醒，少數人不適合泡溫泉。

中醫師王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」分享，溫泉能夠改善慢性關節炎、肌腱炎或肌肉痠痛等症狀。

王大元表示，以中醫的觀點來說，泡溫泉能暢通全身經絡，如果是足浴，泉水高度以達到髕骨下緣為佳，小腿有脾、胃、肝、腎經穴位通過，像是陰陵泉（脾）、足三里（胃）、太衝（肝）、太溪穴（腎）等，其中脾主肌肉，脾氣健運，則肌肉豐盈有活力；肝主筋，肝血充盈，則四肢靈活、舒緩壓力；腎主骨，腎氣充盈則骨節輕盈。

王大元補充，除了相對應的穴位外，另有「阿是穴」（筋膜緊繃處）可藉由泉水按摩來緩解緊繃不適感。

另外，王大元提醒：泡溫泉容易出汗，汗為心之液，出汗過多會導致耗氣傷陰，如果你是陰虛體質，像是口乾舌燥、大便乾燥、手足心熱、渴喜冷飲或面部烘熱，就應該減少浸泡的時間，微微出汗即止。溫泉不適用於急性、熱性、出血性狀況，像是熱感冒、胃潰瘍出血、吃太飽、乾癬和異位性皮膚炎都不適合！千萬不要泡過頭了。

