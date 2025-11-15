健康網》高齡可少吃血壓藥？ 醫：「這年紀」血壓標準才放寬

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，若年紀還不到80歲，建議血壓還是採用一般成人標準，意即收縮壓不要超過130mmHg、舒張壓不要超過80mmHg；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是健康的沉默殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病發生。許多人為了治療，也必須長期服用血壓藥控制。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，自醫界開始檢討高血壓的高齡患者是否不用吃太多血壓藥，常有患者詢問何時放寬血壓標準；對此，仍建議80歲以上的人，收縮壓勿超過140mmHg較好；也就是說，血壓控制標準是到80歲才開始放鬆。

高血壓患者年紀大是否可減藥？劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，答案可能會讓大家失望，因為現代人的健康越來越好，也期待大家可以一路健康到老，不要失智、中風，所以對於血壓的控制標準，則是到80歲才開始放鬆。

劉中平表示，血壓高雖是血管硬化及神經內分泌退化的老化現象，但血壓比較正常的高齡者，以及規律服藥控制的人，健康情況就是比較好。醫生們做過許多討論和研究，最後結果仍建議80歲以上的人，收縮壓不要超過140mmHg較好，最好用藥以低於130mmHg。舒張壓於高齡者常有下降的情況，因此，治療時需與症狀、副作用及收縮壓進行綜合考量。

不過，劉中平進一步說明，若年紀還不到80歲，建議血壓還是採用一般成人標準，意即收縮壓不要超過130mmHg、舒張壓不要超過80mmHg。他並以自身長年診察高血壓的經驗指出，許多早年對於血壓藥愛吃不吃的中年人，現在大多疾病纏身；而遵從醫囑吃藥的患者，則大多耳聰目明、精神狀況良好。這或許不是絕對準確，僅以醫學研究和臨床經驗分享，也建議大家對此可多觀察自己身邊親友情況。

劉中平強調，前述說明已是高血壓最放寬的標準，為了自己的晚年健康幸福，也不希望拖累家人，控制血壓絕對是邁向長壽最簡單的秘訣。

