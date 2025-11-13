高雄女牙齒矯正做5年失敗告終 竟是牙醫師沒發現牙周病

蘇姓女子做牙齒矯正5年卻失敗，竟是牙醫師未發現牙周病所致。圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓女子為了美觀，到高雄某知名牙醫診所找歐姓牙醫師進行牙齒矯正，但矯正器帶了5年卻一直失敗，蘇女另尋其他診所求診，被告知罹患嚴重牙周病，蘇女不滿，認為歐姓牙醫師誤診，提告求償138萬餘元，法官根據醫審會鑑定報告，認定歐姓醫師有醫療疏失，判他和診所應賠55萬餘元。

判決指出，2018年1月，蘇女打算進行牙齒矯正改善美觀，她到到高雄某知名牙醫診所找歐姓牙醫師治療，從2018年1月到2022年8月，蘇女回診長達57次，期間她多次反應口腔很常產生膿包，牙齒矯正中打入的骨釘也很容易脫落，但歐姓牙醫師僅就膿包、骨釘部分處理及開立消炎藥，並未進一步檢查。

蘇女受不了自己做個牙齒矯正備受折磨，跑去另家診所求診後，被告知她罹患嚴重牙周病，須至台大醫院找專科醫師治療，蘇女只好展開北高兩地治療之旅，並認為因歐姓牙醫師誤診，害她5年來牙齒矯正需重新來過，更因此牙周病病情惡化，需額外耗費2年重建期方能好轉，因此提告求償138萬餘元。

高雄地方法院審理時，歐姓牙醫師強調自己沒有誤診，並指出，蘇女接受矯正治療，於牙齒排列確實有顯著改變，並沒有無效之說，膿包等問題是她本身清潔不當，並非矯正治療引起；法官將案件送醫審會鑑定，報告出爐後，雖認定蘇姓牙醫治療過程中屬醫療常規，但病例資料中並未記載蘇女有膿包、牙齒骨頭喪失導致牙神經受損而壞死，形成根尖膿腫等狀況之病歷内容，導致蘇女的病患自主決定權未獲保障，因此法官認定歐姓醫師有醫療疏失，判他和診所應賠55萬餘元，可上訴。

