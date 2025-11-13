自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

2025/11/13 12:37

第1型糖友發病早 醫籲將CGM、胰島素幫浦納健保

醫師表示，為呼應國際趨勢並關注第1型糖尿病患者的長期照
護挑戰，台灣醫界與政府相關單位宣布將於2026年更新T1D臨床照護指引，提供更完整的疾病分級與相對應的分級照護。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕全台約有1.2萬位第一型糖尿病（T1D）患者，患者多為青春期前階段罹病；醫師表示，由於患者終身需依賴胰島素注射，呼籲政府將連續血糖監測（CGM）與胰島素幫浦等納入健保，提升照護效率與成本效益。

今年8歲的偉偉，在3歲時與家人至澎湖旅行時，在搭船後出現上吐下瀉、發燒，甚至昏迷症狀；經緊急送進加護病房後確診為酮酸中毒，罹患T1D。然挑戰並未止於醫療，偉偉雖能自主測血糖、打胰島素，但仍被學校以「照顧困難」為由婉拒。所幸現在的小學校長、老師和同學都很溫暖，校護也有照顧經驗，如今升上三年級的他，不僅能自主管理病情，還主動向同學分享糖尿病知識。

衛福部國民健康署副署長林莉茹表示，T1D發病時間較早，對於個人、家庭甚至在未來職場上也都面臨挑戰。

台灣大學醫學院附設醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖表示，T1D是1種由免疫系統、基因及環境交互作用引起的自體免疫疾病。全台約有1.2萬位T1D患者，新發患者多為青春期前階段，症狀除了三多一少（多飲、多尿、多食，以及體重減輕）外，嚴重併發症更有酮酸中毒、低血糖等，且年齡越小，風險及嚴重程度越高。

童怡靖指出，由於患者終身需依賴胰島素注射，患者一年內平均要進行1460-3650次血糖監測、胰島素注射1460次；由於長期面臨疾病、社會上同儕等壓力，憂鬱症比例較高，因此在醫療之外，也需要讓孩子與家長，從家庭、校園及社會，都能獲得理解與支持。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，雖然部分病童可申請連續血糖監測系統（CGM）的健保補助，但頻率與項目皆有限，大多家庭需自費每月4,000元以上的耗材費用；至於可大幅提升血糖穩定度的胰島素幫浦，未納入健保，單機價格超過20萬元，搭配耗材每月支出約5,000至8,000元，對一般家庭形成沉重負擔。

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛指出，目前健保在T1D的醫療照護與管理上仍有提升空間，唯有在診斷、照護、與治療層面全面強化，才能縮短與國際的差距。在治療端，連續血糖監測（CGM）與胰島素幫浦等科技已被證實能顯著降低低血糖風險、減少住院並提升生活品質，建議台灣健保亦應評估相關政策，提升照護效率與成本效益。

