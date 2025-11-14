自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》防中風、失智、憂鬱症 研究揭遠離17種因子降風險

2025/11/14 11:13

腎臟科醫師江守山表示，國外研究發現，想要降低中風、失智、憂鬱症罹病風險，日常飲遠離過量飲酒、高血壓、高血糖等風險因子；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，國外研究發現，想要降低中風、失智、憂鬱症罹病風險，日常飲遠離過量飲酒、高血壓、高血糖等風險因子；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常面臨影響健康甚鉅的中風、失智、憂鬱症三大疾病。對此，腎臟科醫師江守山表示，根據國外研究發現，想要遠離中風、失智、憂鬱症，日常只要避免高血壓、腎臟病、吸菸、超重、高膽固醇、高血糖等17種常見風險因子，甚至改變其中一項風險因子，就可降低3種疾病的罹病機率。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文指出，麻省總醫院布萊根醫院的研究人員表示，隨著年齡的增加，了解慢性疾病風險因素變得越來越重要。好消息是，只要改變其中一種風險，其實就可以降低中風、失智症和憂鬱症的風險。

江守山提及，該研究的研究人員查閱先前發表的這3種疾病病例之分析研究，發現了17種不斷出現的常見風險因子。其中最大的風險因素是高血壓和嚴重腎病，而降低任何一種疾病風險的最佳方法是，更活躍且多參與需要解決問題的休閒活動，例如玩拼圖。

研究指出，缺乏休閒時間的認知活動是罹病風險因素之一。其他風險因素，包括：吸菸、超重、高膽固醇、高血糖、過量飲酒、不良飲食、聽力損失、慢性疼痛、久坐的生活方式、缺乏目標、壓力、憂鬱症狀、睡眠不足和社會參與度低。

江守山說，研究人員表示，中風、失智、憂鬱症這3種疾病相互交織影響，罹患其中一種疾病，也會大大增加罹患另一種疾病的機率。也由於中風、失智和憂鬱症之間存在著關聯性，因此，改善任何風險因素，也都會降低這些疾病的罹病機率。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中