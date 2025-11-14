健康網》防中風、失智、憂鬱症 研究揭遠離17種因子降風險

腎臟科醫師江守山表示，國外研究發現，想要降低中風、失智、憂鬱症罹病風險，日常飲遠離過量飲酒、高血壓、高血糖等風險因子；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人常面臨影響健康甚鉅的中風、失智、憂鬱症三大疾病。對此，腎臟科醫師江守山表示，根據國外研究發現，想要遠離中風、失智、憂鬱症，日常只要避免高血壓、腎臟病、吸菸、超重、高膽固醇、高血糖等17種常見風險因子，甚至改變其中一項風險因子，就可降低3種疾病的罹病機率。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文指出，麻省總醫院布萊根醫院的研究人員表示，隨著年齡的增加，了解慢性疾病風險因素變得越來越重要。好消息是，只要改變其中一種風險，其實就可以降低中風、失智症和憂鬱症的風險。

請繼續往下閱讀...

江守山提及，該研究的研究人員查閱先前發表的這3種疾病病例之分析研究，發現了17種不斷出現的常見風險因子。其中最大的風險因素是高血壓和嚴重腎病，而降低任何一種疾病風險的最佳方法是，更活躍且多參與需要解決問題的休閒活動，例如玩拼圖。

研究指出，缺乏休閒時間的認知活動是罹病風險因素之一。其他風險因素，包括：吸菸、超重、高膽固醇、高血糖、過量飲酒、不良飲食、聽力損失、慢性疼痛、久坐的生活方式、缺乏目標、壓力、憂鬱症狀、睡眠不足和社會參與度低。

江守山說，研究人員表示，中風、失智、憂鬱症這3種疾病相互交織影響，罹患其中一種疾病，也會大大增加罹患另一種疾病的機率。也由於中風、失智和憂鬱症之間存在著關聯性，因此，改善任何風險因素，也都會降低這些疾病的罹病機率。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法