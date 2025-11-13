狼瘡研究新突破！EB病毒可能是引發該疾病誘因

研究表明，EB病毒似乎是引發狼瘡的誘因。圖為狼瘡。（擷自X@DedayoRoots）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項突破性研究表明，對大多數人來說無害的EB病毒，似乎是引發自體免疫疾病狼瘡的誘因。研究團隊表示，揭示狼瘡的原因，可能會徹底改變其治療方法。

根據《衛報》（The Guardian）報導，該研究發表在科學轉化醫學期刊上，由美國史丹佛（Stanford）大學進行。EB病毒感染通常是種輕微疾病，會導致咽喉痛、發燒和扁桃體炎。成年後大約20人中有19人會感染EB病毒，且由於該病毒會將其遺傳物質植入DNA中，因此感染者會在細胞內攜帶休眠病毒。

EB病毒可永久寄生於多種細胞類型中，其中包括B細胞，B細胞專門與病毒表面的蛋白質（抗原）結合。約20%的B細胞也具有與自身細胞部分結合的能力，但在健康個體中這類「自體反應性」B細胞大多處於非活性狀態。

史丹佛大學研究團隊首先利用高精度基因定序，揭示了11名狼瘡患者與10名健康對照者之間遭EB病毒感染的B細胞數量和類型存在差異。

對照組中，每1萬個B細胞中僅有不到1個攜帶EB病毒，而狼瘡組中每400個細胞中約有1個攜帶EB病毒，代表兩者相差25倍。此外EB病毒也更容易在自體反應性B細胞中被發現。

休眠病毒的存在似乎使這些B細胞進入過度活躍狀態。在此狀態下的B細胞不僅會針對體內的抗原，還招募其他免疫細胞加入攻擊。

史丹佛大學免疫學和風濕病學教授、該研究資深作者羅賓遜（William Robinson）表示，EB病毒會激活B細胞，從而引發自身免疫反應，進而導致狼瘡。

羅賓遜指出，團隊認為此研究適用於100%狼瘡病例。研究確實為新一代療法奠定基礎，這些療法可以從根本上治療狼瘡，從而使患者受益。

