流感疫情升溫 醫：出國「預先接種疫苗、全程佩戴口罩」

2025/11/13 12:00

民眾搭乘飛機時，應適時消毒手部。（聯新國際醫院提供）

民眾搭乘飛機時，應適時消毒手部。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕全球流感疫情升溫，民眾憂心假期旅遊於長程飛行的密閉機艙中，恐有病毒傳播風險，桃園市聯新國際醫院機場醫療中心醫師王懷蔚提醒，民眾若規劃出國，應切記「預先接種疫苗、全程佩戴口罩」是保護自己與他人的不二法門。

資料顯示香港、中國、日本、南韓等地的流感疫情呈上升趨勢，王懷蔚說，今（2025）年公費流感疫苗改採三價，包括A型H1N1、H3N2、B型Victoria病毒株，民眾若規劃旅遊，應提早在出國前2週接種流感疫苗，讓身體能產生保護力；部分民眾因過敏史等不願接種疫苗，隨著疫苗製程進步，雞蛋過敏者接種流感疫苗已無須格外擔心；流感疫苗採肌肉注射、針孔極小，使用抗凝血藥物者，只須於施打後加壓5分鐘左右，就能避免出血風險。

王懷蔚強調，民眾出國時的健康防護不可輕忽，應備妥防疫用品與個人常備藥物，如高山症預防用藥、高風險地區的抗瘧藥物等，針對部分國家要求入境旅客出示特定疫苗如流行性腦脊髓膜炎疫苗、黃熱病疫苗的接種證明，民眾須提前於國內完成施打。

搭乘飛機時，飛機客艙雖配備空氣循環與過濾系統，病毒仍可能透過近距離飛沫或接觸物體表面而傳播，王懷蔚建議，民眾除避免以手觸摸眼、口、鼻，也可隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，適時擦拭扶手、餐桌、螢幕、安全帶扣環等常接觸處，降低病毒感染的可能。

聯新國際醫院提醒民眾出國前應接種流感疫苗。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院提醒民眾出國前應接種流感疫苗。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院機場醫療中心醫師王懷蔚說，「預先接種疫苗、全程佩戴口罩」是民眾搭機出國時，保護自己與他人的不二法門。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院機場醫療中心醫師王懷蔚說，「預先接種疫苗、全程佩戴口罩」是民眾搭機出國時，保護自己與他人的不二法門。（聯新國際醫院提供）

