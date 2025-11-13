自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

最常見癌症 找到根源病毒！科學家：beta型HPV可致癌

2025/11/13 11:37

皮膚是容易發生癌症的器官，例如長期曝曬紫外線造成的皮膚癌就屬此類；而研究發現有一種病毒可能加劇皮膚鱗狀細胞癌的生成。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

皮膚是容易發生癌症的器官，例如長期曝曬紫外線造成的皮膚癌就屬此類；而研究發現有一種病毒可能加劇皮膚鱗狀細胞癌的生成。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學新聞網站《Science Alert》報導，一項發表於《新英格蘭醫學期刊》的最新研究發現，一種常見的beta型人類乳突病毒（beta-HPV），過去被認為僅在罕見情況下加劇紫外線傷害，實際上能直接「挾持」人體細胞，驅動皮膚鱗狀細胞癌（cSCC）的生長。

此一結論來自於對一名34歲女性患者的研究，她因額頭上的皮膚鱗狀細胞癌反覆復發而尋求醫療協助。進一步的基因分析揭示了一個驚人的事實：beta-HPV病毒已將自身整合到她腫瘤的DNA中，並在那裡製造病毒蛋白以幫助癌症茁壯。

報導指出，這是科學界首次發現beta-HPV能整合進細胞DNA，並主動維持癌症。該名女性患者患有一種遺傳性免疫疾病，使其T細胞無法有效攻擊HPV病毒，這使得通常良性的病毒得以入侵其皮膚細胞並觸發癌症。

治療突破：骨髓移植成功治癒

在確認根本病因後，醫生為該名患者進行了骨髓幹細胞移植，以健康的T細胞取代其功能失常的細胞。此舉不僅成功清除了她的侵襲性皮膚癌，也治癒了她皮膚與口腔的其他HPV相關疾病，且在長達3年的追蹤期內均未復發。

研究強調，此發現並非要最小化紫外線作為皮膚癌主因的角色，而是顯示在免疫力低下等罕見情況下，其他因素也可能扮演關鍵角色。

美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）免疫學家利斯科博士（Dr. Andrea Lisco）表示，此一發現可能「徹底改變我們對免疫功能低下者罹患皮膚鱗狀細胞癌的開發與治療方式的看法」，並凸顯了發展個人化癌症療法的必要性。

皮膚鱗狀細胞癌（cSCC）是第二常見的皮膚癌，其特徵是皮膚鱗狀細胞癌異常、加速生長。（圖取自維基百科公領域）

皮膚鱗狀細胞癌（cSCC）是第二常見的皮膚癌，其特徵是皮膚鱗狀細胞癌異常、加速生長。（圖取自維基百科公領域）

