孩子的「童話狂歡節」聯合社區篩檢 找出慢飛天使靠早療扭轉未來

社區早療資源中心設計闖關遊戲，為小朋友檢測。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕6歲前是大腦發展最快速時期，也是慢飛天使「早期介入、早期療育」的黃金期，新北市社會局委託伊甸基金會早期療育社區資源中心於三峽中園國小，結合在地語言治療所、非營利幼兒園、玩具銀行等16個單位，共同舉辦「童話狂歡節」闖關活動，透過遊戲結合篩檢，找出隱藏在社區的慢飛天使，及時媒合早療資源，扭轉孩子未來。

關卡以童話為主題，孩子需與童話角色互動通關，展現認知、感官與動作發展的能力，例如在「來我家玩吧！」關卡中，孩子協助豬小弟採買新家用品，透過圖片與實物比對，從神秘箱中找出正確物品；在「冰雪女王的秘密挑戰」中，則跟著雪寶爬行、跳躍完成任務。透過灰姑娘、小飛俠、大野狼等角色的帶領，讓孩子在遊戲中享受闖關的樂趣，降低評估的緊張感。此外，為提升爸媽對早療與兒童發展的了解與重視，現場亦有專業人員提供早療相關諮詢。

請繼續往下閱讀...

新北市第4區早期療育社區資源中心社工督導蕭斯尹表示，聯合社區辦理的闖關篩檢活動從2018年開始，平均每場吸引超過百人參與，不僅有助於宣導早療觀念，也能有效發掘疑似發展遲緩的幼兒，每年平均可篩檢出3位需要早療的兒童。

新北市社會局長李美珍表示，近年受新冠疫情影響，發展遲緩通報人數大幅上升，2024年發展遲緩通報數達5670人，社會局設有兒童健康發展中心，提供相關諮詢與資源連結等服務，各區早療資源中心亦會辦理各項親職活動、啟蒙或定點療育等服務，相關資訊可上新北市育兒資訊網早期療育專區查詢。

冰雪女王關卡 由孩子扮演小鯊魚跨過浮冰找鯊魚媽媽 主要是篩檢孩子大肢體動作的發展。（記者翁聿煌攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法