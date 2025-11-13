百歲人瑞拒坐輪椅 帶氧氣呼吸仍堅持開刀換膝蓋

大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英替百瑞人瑞置換人工膝關節。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕「要活就要動，不能忍受無法走路！」台中市一名百歲劉姓人瑞阿嬤，長期務農再加上年紀大膝蓋退化導致罹患第4期關節炎，左膝蓋痛了2個多月根本不能走，上廁所都很困難，嚴重影響生活，自己表明不想坐輪椅，要開刀治療，阿嬤術後第二天便能下床復健，復原情況良好。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，阿嬤到門診就醫時便有帶氧氣，詢問有慢性阻塞性肺病，需要要24小時用氧氣，而且已經用了半年，為了完成阿嬤能生活自理的願望，術前跨科做心肺功能評估，會診胸腔科、心臟科、麻醉科，醫師評估能開刀，過程中阿嬤全程帶氧氣，儘量減少出血及軟組織的破壞，讓她能盡早復健。

請繼續往下閱讀...

王芳英說，阿嬤術後第二天便能下床復健，但是阿嬤血氧低，為了避免讓她昏倒，復健前先讓她吸足氧氣，提高血液中含氧量，再請她下床復健行走，儘量在10分鐘內完成復健。

阿嬤說，腳痛了兩個多月幾乎不能走路，生活非常痛苦，因此主動跟兒子說，「不會怕，一定要開刀治療，這樣才可以走路！」才決定到醫院就診。她透露，89歲時右膝蓋也開過一次刀，這次，因為看到鄰居置換人工膝關節後能活動自如，才決定動手術。

阿嬤70多歲的兒子表示，親友認為媽媽百歲了，建議不要開刀，媽媽非常堅持要開刀，經過醫師的評估，認為可以動刀，才同意媽媽動手術，看到媽媽能行動自如不再鬱悶，自己也比較輕鬆。

一名百歲人瑞左膝關節退化，置換人工關節（右）。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院骨科主任王芳英（右）帶著人瑞患者復健。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法