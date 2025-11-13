自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》別讓耳朵整晚沒睡！醫揭夜間噪音恐傷聽力

2025/11/13 21:46

許多人習慣開著電視或戴著耳機聽音樂入睡，以為能助眠，但其實這樣做，相當於「耳朵沒睡覺」。長期下來，不僅增加聽覺負擔，更能加重耳鳴，引發腦鳴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

許多人習慣開著電視或戴著耳機聽音樂入睡，以為能助眠，但其實這樣做，相當於「耳朵沒睡覺」。長期下來，不僅增加聽覺負擔，更能加重耳鳴，引發腦鳴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

充足的睡眠對腦部健康至關重要，但卻忽略了「睡眠環境的安靜程度」。事實上，耳朵在夜間入睡後，雖然不像肌肉那樣會有動與靜的區別，但「安靜的環境」，確實能讓整個聽覺系統，獲得必要的休息，降低長時間聲音對內耳的傷害，使內耳更能抵抗噪音。

當我們進入深度睡眠時，大腦皮質的活動減弱，處於放鬆與修復的狀態，若這時環境安靜，聲波刺激減少，耳膜與聽小骨鏈的震動減少，讓耳蝸內聽毛細胞停止擺動，如同給聽覺器官安排了一場「夜間假期」，有助於延緩聽覺老化與過度敏感。

許多人習慣開著電視或戴著耳機聽音樂入睡，以為能助眠，但除非能在入睡後即時關閉聲源，否則，聽覺系統將整晚仍在接收聲音，耳膜與聽小骨持續震動，聽毛細胞也不停地擺動，相當於「耳朵沒睡覺」。長期下來，不僅增加聽覺負擔，更能加重耳鳴，引發腦鳴。

醫師正在衛教耳鳴患者，睡眠時耳朵也要休息。（陳建志提供）

醫師正在衛教耳鳴患者，睡眠時耳朵也要休息。（陳建志提供）

另一個常見干擾，就是伴侶的打呼，打呼聲屬於「中低頻持續性噪音」，若整晚圍繞耳邊，等同耳朵暴露在夜間噪音中，對耳蝸是一種長時間的刺激。奇妙的是，打呼者反而比較不受影響，因為聲音是從自己的氣道向外擴散，並非直接傳進自己耳朵，卻直接衝擊枕邊人，造成傷害。

為了讓聽覺真正地休息，建議營造安靜的睡眠環境，避免開電視或放音樂入睡，若需聲音輔助，可設定定時器，自動關閉音源。若遇到伴侶打呼，請嘗試戴隔音耳塞、頭腳相對或分房睡，確保雙方都能獲得完整休息。嚴重打呼者，也應接受睡眠呼吸中止症評估，確認沒有潛在疾病。

睡眠不只是大腦的休息時段，更是全身系統修復的重要時間。「聽覺的休息」同樣需要安靜的睡眠環境。長期忽略夜間噪音，容易導致聽毛細胞受損、聽力退化與慢性耳鳴。從今天開始，關掉臥室裡的聲音干擾，讓耳朵與大腦一起，好好享受一場真正安靜的睡眠吧！（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

