健康網》刷牙護動脈 醫曝1細菌潛伏多年啃血管壁

細菌在口腔裡是不安分的。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，鏈球菌趁口腔傷口潛入血管壁，刷牙的重要性不可忽視；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕動脈硬化是「膽固醇太高」、「吃太油」？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association, JAHA）的一項研究，卻揭開一個令人頭皮發麻的真相，沒有好好刷牙，口腔細菌大作怪。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，芬蘭坦佩雷大學的研究團隊分析了超過200份動脈斑塊樣本，結果發現，動脈斑塊裡有口腔細菌DNA，其中42%竟來自口腔鏈球菌。

請繼續往下閱讀...

黃軒指出，口腔鏈球菌平時安分地待在牙齦縫裡，一旦牙周出血或發炎，它們便趁機潛入血液，黏附在血管內壁上，隨後形成「生物膜」，不易被免疫系統察覺，潛伏多年，慢慢釋放發炎分子，侵蝕血管壁。

因此，當壓力、感冒、或免疫力下降時，這些細菌就會「甦醒」，引爆局部發炎，使動脈斑塊破裂、血栓生成，那一刻，就是心肌梗塞爆發的瞬間。

黃軒表示，好好刷牙＝好好護心。多項世代觀察研究指出，刷牙頻率過低（每天一次或更少）與心血管事件風險上升有關。

在日本一項超過7萬1000人的研究中，若每天一次或更少刷牙，腦中風風險增加22%；若是已經有冠心病的患者，又不愛刷牙，其重大心血管事件風險更高，增加幅度達70%。

黃軒說，每天刷牙3次以上的人，心血管疾病的風險顯著降低，且風險下降呈劑量反應關係。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法