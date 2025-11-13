限制級
健康網》刷牙護動脈 醫曝1細菌潛伏多年啃血管壁
〔健康頻道／綜合報導〕動脈硬化是「膽固醇太高」、「吃太油」？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association, JAHA）的一項研究，卻揭開一個令人頭皮發麻的真相，沒有好好刷牙，口腔細菌大作怪。
黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，芬蘭坦佩雷大學的研究團隊分析了超過200份動脈斑塊樣本，結果發現，動脈斑塊裡有口腔細菌DNA，其中42%竟來自口腔鏈球菌。
黃軒指出，口腔鏈球菌平時安分地待在牙齦縫裡，一旦牙周出血或發炎，它們便趁機潛入血液，黏附在血管內壁上，隨後形成「生物膜」，不易被免疫系統察覺，潛伏多年，慢慢釋放發炎分子，侵蝕血管壁。
因此，當壓力、感冒、或免疫力下降時，這些細菌就會「甦醒」，引爆局部發炎，使動脈斑塊破裂、血栓生成，那一刻，就是心肌梗塞爆發的瞬間。
黃軒表示，好好刷牙＝好好護心。多項世代觀察研究指出，刷牙頻率過低（每天一次或更少）與心血管事件風險上升有關。
在日本一項超過7萬1000人的研究中，若每天一次或更少刷牙，腦中風風險增加22%；若是已經有冠心病的患者，又不愛刷牙，其重大心血管事件風險更高，增加幅度達70%。
黃軒說，每天刷牙3次以上的人，心血管疾病的風險顯著降低，且風險下降呈劑量反應關係。
