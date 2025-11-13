自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》別讓痰卡住呼吸道！醫授4招清肺保健康

2025/11/13 10:05

喉嚨卡卡、咳痰咳不乾淨會讓人覺得很困擾；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨卡卡、咳痰咳不乾淨會讓人覺得很困擾。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，痰液就像呼吸道的「垃圾堆」，若堆積過多而未能順利排出，恐造成呼吸道阻塞，引發感染，甚至導致呼吸困難。尤其老年人、長期臥床患者及慢性肺病患者，更要積極預防。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，充足水分、正確姿勢、避免刺激物和適度運動有助於清除痰液，避免痰液堆積。

他也提醒，如果出現痰液顏色改變（黃綠色、帶血）、發燒、呼吸困難、胸痛等症狀時，一定要立即就醫，不要拖延。特別是慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症患者，更要做好日常痰液管理，定期回診追蹤！

水分足夠是關鍵　讓痰稀薄更好咳出

水是稀釋痰液的最佳利器！每天至少喝水2000-2500cc，讓痰液保持稀薄狀態，更容易咳出！當身體水分充足時，痰液不會太黏稠，纖毛運動也能更有效地將痰液往上推送。溫開水是最好的選擇，避免冰冷飲料會刺激呼吸道。如果是老年人或吞嚥困難患者，可以少量多次飲水，避免嗆咳。

姿勢與拍背助排痰　臥床者更要注意

良好的姿勢能幫助痰液順利排出！避免長時間平躺，盡量採取半坐臥姿勢（床頭抬高30-45度），利用重力讓痰液自然流動。如果是臥床患者，照顧者要定時協助翻身拍背，每2-3小時1次，用空掌輕拍背部由下往上，幫助痰液鬆動排出！

遠離刺激物　戒菸是第一步

刺激物會讓呼吸道分泌更多黏液，形成惡性循環！戒菸是第一要務，香菸中的有害物質會破壞纖毛功能、增加痰液分泌，讓你越抽越多痰。避免二手菸、油煙、香水、空氣污染等刺激物。如果有過敏體質，要遠離過敏原（如塵蟎、花粉、寵物毛髮），減少過敏性鼻炎引發的鼻涕倒流和痰液增加。冷空氣也是刺激源，冬天外出時戴口罩保暖，避免冷空氣直接刺激呼吸道????。

適度運動強肺力　腹式呼吸助排痰

規律運動能增強肺功能、促進痰液排出！每天至少30分鐘中等強度運動，如快走、慢跑、游泳，能訓練呼吸肌肉、增加肺活量。腹式呼吸練習也很重要。吸氣時，讓肚子鼓起、吐氣時肚子凹陷，這樣能更有效清除肺部深層的痰液。

