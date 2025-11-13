自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》消炎止痛藥傷腸胃 4症狀出現快就醫

2025/11/13 12:47

消炎止痛藥傷胃腸，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提供4法，可降低傷害。（資料照）

消炎止痛藥傷胃腸，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提供4法，可降低傷害。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕消炎止痛藥，怎麼吃才不會傷胃？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，年紀較大、曾有胃潰瘍病史、需要長期使用止痛藥，或同時服用抗血小板藥與抗凝血藥物的人，都是發生嚴重腸胃副作用的高風險族群。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），像是布洛芬（Ibuprofen）、克他服寧（Diclofenac）等，是大家常用來止痛、消炎、退燒的藥。不過，這些藥雖然好用，卻可能對腸胃帶來一些麻煩。

常見的腸胃副作用包括胃部灼熱、噁心或腹痛。有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。長期使用可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血的症狀。嚴重時會引起吐血、黑便或胃穿孔。

洪正憲建議4個方法，可以降低對胃的傷害？

1.飯後吃藥：避免空腹服用。

2.搭配制酸劑和胃藥：能減輕腸胃不舒服。

3. 改用選擇性COX-2抑制劑（如 Celecoxib、Etoricoxib）：對腸胃比較友善。

4.警訊症狀要注意：如果出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中