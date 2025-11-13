健康網》消炎止痛藥傷腸胃 4症狀出現快就醫

消炎止痛藥傷胃腸，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提供4法，可降低傷害。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕消炎止痛藥，怎麼吃才不會傷胃？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，年紀較大、曾有胃潰瘍病史、需要長期使用止痛藥，或同時服用抗血小板藥與抗凝血藥物的人，都是發生嚴重腸胃副作用的高風險族群。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），像是布洛芬（Ibuprofen）、克他服寧（Diclofenac）等，是大家常用來止痛、消炎、退燒的藥。不過，這些藥雖然好用，卻可能對腸胃帶來一些麻煩。

常見的腸胃副作用包括胃部灼熱、噁心或腹痛。有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。長期使用可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血的症狀。嚴重時會引起吐血、黑便或胃穿孔。

洪正憲建議4個方法，可以降低對胃的傷害？

1.飯後吃藥：避免空腹服用。

2.搭配制酸劑和胃藥：能減輕腸胃不舒服。

3. 改用選擇性COX-2抑制劑（如 Celecoxib、Etoricoxib）：對腸胃比較友善。

4.警訊症狀要注意：如果出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

