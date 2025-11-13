健康網》防RSV病毒！醫：孕婦打疫苗 孩子增強抵抗

小兒科醫師洪毓棋建議孕婦可考慮與醫師討論，依照醫師建議接種RSV疫苗，為孩子增加保護力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期進入秋冬，呼吸道融合病毒（RSV）病毒悄悄活躍，幼童更要小心防範。小兒科醫師洪毓棋在臉書粉專「兒科醫師洪毓棋」表示，預防寶寶RSV感染的藥品有兩種，一種用在媽媽，一種用在寶寶，都具有保護力。

實際上，產科醫師希望媽媽開始就打疫苗，讓寶寶也有保護力。兒科醫師則希望讓寶寶打「樂唯初」，得到直接的抗體保護力。「在這個選擇障礙的年代，當然還是諮詢自己的醫師最重要。」

洪毓棋使用chatGPT幫忙整理的NEJM論文重點有：當秋冬季節來臨，除了流感與新冠病毒外，「RSV（呼吸道融合病毒）」也是讓新生兒與嬰幼兒住院的重要原因之一。尤其是出生後六個月內的寶寶，若感染RSV，可能出現呼吸急促、喘鳴、甚至需要氧氣或住進加護病房。

洪毓棋表示，過去醫師們能做的只有支持性治療，像是吸鼻涕、補水分、觀察呼吸。但現在，我們終於有了能「預防」RSV重症的選擇。目前主要有兩種方式：

第一種是媽媽在懷孕32至36週接種RSV疫苗（RSVpreF），讓抗體經由胎盤傳給寶寶，出生後立即具備防護力。根據最新的美國NEJM（新英格蘭醫學期刊）2025年研究，這樣的母體疫苗能讓嬰兒住院風險降低約68%。

第二種方式是讓寶寶在出生後施打單株抗體「nirsevimab」（樂唯初），一次施打即可保護整個感染季。研究顯示，可降低83%以上的RSV住院率，並有效預防重症與進入加護病房。

安全性方面，母體疫苗在建議週數施打，並不會增加早產或胎盤異常的風險；「nirsevimab」也未觀察到明顯副作用。這兩項預防措施，都是由全球多國臨床試驗驗證的成果。

對家長而言，RSV防護就像替寶寶築起一道「呼吸防火牆」。若您家中有即將出生的寶寶，或新生兒即將進入秋冬季節，建議與婦產科與小兒科醫師討論適合的預防方式，讓孩子在生命最脆弱的階段，多一層安全的守護。預防勝於治療，讓每一次呼吸，都更安心。

