健康 > 名人健康事

健康網》邰肇玫揭抗癌10年 醫：女性別忽略異常出血

2025/11/12 18:28

民歌創作天后邰肇玫透露自己走過子宮內膜癌10年，如今已獲得血液腫瘤科醫師告知不用回診。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕2025年民歌大團圓將於22日於大巨蛋登場，民歌創作天后邰肇玫今（12）日透露，10年前罹患子宮內膜癌，經過5年時間追蹤檢查，血液腫瘤科醫師與開刀醫師告知，不用再來回診了。

邰肇玫指出，癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多。根據茂盛醫院衛教資料指出，子宮內膜癌是指子宮內膜所發生的癌病變，為女性生殖道常見三大惡性腫瘤之一，若及早在第一期發現，子宮內膜癌存活率可達9成。

不過，茂盛醫院指出，很多人會把子宮內膜癌與子宮頸癌搞混。子宮內膜癌係發生於子宮內膜，多好發於50歲以上的女性，但目前還沒有確切的數據能指出引發子宮內膜癌原因。

至於子宮頸癌發生位置在子宮頸，有逾9成的子宮頸癌是因HPV病毒感染而導致，子宮頸癌好發於45歲左右女性，且各個年齡層的女性都可能罹患子宮頸癌。

醫界目前仍未發現會罹患子宮內膜癌的確切原因，以下危險因子有可能是形成子宮內膜癌的成因：

1.環境荷爾蒙影響。

2.雌激素的不當刺激。

3.子宮內膜增生。

4.備孕超過一年沒懷孕（不孕症族群）。

5.生理期不規律（較早初經或較晚停經婦女）。

6.多囊性卵巢症候群。

7.體質（肥胖、高血壓、糖尿病等）。

9.罹患其他癌症（患有大腸癌、直腸癌、乳癌的婦女，有較高機率會得到子宮內膜癌。

茂盛醫院提醒，最常見的子宮內膜癌症狀就是異常出血，因此若出現經血變多、停經後出血、月經週期不規則等狀況，會建議盡快就醫檢查。此外，子宮內膜癌患者也可能因為腫瘤壓迫出現下腹疼痛、性交疼痛及解尿困難等狀況。

若發現經血量突增、更年期後出血、月經週期突然不規律、非月經期間不正常出血，都有可能是子宮內膜不正常增生，建議及早就醫檢查。

