健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天冷喝湯喝出水腫臉 營養師授4法排水促循環

2025/11/12 18:54

健康網》天冷喝湯喝出水腫臉 營養師授4法排水促循環

營養師陳珮淳提醒，冬天的熱湯陷阱，「喝鹽湯」鈉吸收超標，可能喝出水腫臉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸變冷，這時你是不是老是想喝湯，不論是火鍋湯、拉麵湯、雞湯等都想喝一口。營養師陳珮淳提醒，冬天的熱湯有陷阱，包括味噌湯、牛肉湯、韓式泡菜鍋等，尤其是喝到見底，鈉吸收超標，小心「喝鹽湯」可能喝出水腫臉！

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，水腫不是喝太多水，而是體內鈉太多、水排不出去。湯底、火鍋湯、泡麵湯的鈉含量驚人，一碗拉麵湯約含鈉2500-3500mg，幾乎等於一天上限；火鍋湯底若喝完1碗，等於喝下4-5公克鹽。

她接著說，當身體鈉濃度過高，腎臟會強迫留水稀釋濃度。結果就出現：早上臉腫腫、眼皮浮浮；小腿襪痕深、腳踝腫； 隔天上鏡「腫一圈」。

常見冬天湯品陷阱

陳珮淳提到，以下3種湯品是常見的冬天湯品陷阱：

●味噌湯、牛肉湯、韓式泡菜鍋，它們代表了高鈉＋高普林
●加工火鍋料、湯底粉，它們代表了鹽＋味精＋磷酸鹽
●喝到見底，這意味著鈉吸收量暴增

4大排水關鍵

陳珮淳提供民眾，從日常飲食中，避免造成水腫的4項做法：

1.鉀是鈉的解藥

鉀能幫助腎臟排出多餘的鈉，改善浮腫感。

食物來源如下

●水果類：香蕉、奇異果、酪梨、柳橙、哈密瓜
●蔬菜類：地瓜葉、菠菜、南瓜、花椰菜、毛豆
●澱粉類：地瓜、山藥、馬鈴薯

2.B群與鎂，啟動代謝引擎

長期吃重鹹、熬夜或壓力大，會讓腎上腺過勞、代謝下降。此時補充B群與鎂能幫助活化能量代謝、調節水分平衡，減少水腫與倦怠。

食物來源如下

●B群：糙米、燕麥、雞胸肉、豆製品、酵母
●鎂：杏仁、南瓜子、芝麻、菠菜、深綠蔬菜

3.喝對水，比少喝更重要

「怕水腫就少喝水」是錯誤觀念。當身體缺水時，反而會緊抓水分不放。建議每日飲水量為體重（公斤）乘以30毫升，若吃重鹹或運動後，應再增加300至500毫升。冬天可選擇溫開水或無糖茶，如紅豆水、玉米鬚茶或綠茶，有助代謝與排鈉。

4.循環好，腫也少

除了飲食，還可以搭配這些排水小動作。抬腿10分鐘：促進靜脈回流；飯後散步15分鐘：幫助血液循環；溫熱泡腳或泡澡：促進代謝與放鬆；減少加工品與外食：避免隱藏鈉。

陳珮淳總結，冬天來碗暖湯沒問題，但記得湯少一口，氣色多一分。

