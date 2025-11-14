自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》長輩缺牙飲食改變 醫：口味、味覺、唾液跟著連動

2025/11/14 08:35

長輩缺牙問題嚴重，恩主公醫院牙科部主任范綱信表示，連臥床的長者也建議要配戴活動假牙；圖為情境照。（圖取自freepik）

長輩缺牙問題嚴重，恩主公醫院牙科部主任范綱信表示，連臥床的長者也建議要配戴活動假牙；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人老了口味會變？恩主公醫院牙科部主任范綱信表示，老人家的飲食習慣越來越重口味、開始依賴軟質食物，這其實和味覺敏感度下降、唾液分泌減少、咀嚼功能低下都有關係，甚至部分長輩牙齒沒問題，但是無法吞嚥，造成飲食模式必須調整。

范綱信在臉書專頁「走出象牙塔－牙科到宅服務｜范綱信醫師」發文表示，牙醫對於因缺牙造成的咀嚼功能可採取以下改善方式：

●固定式牙橋：適合口腔內缺牙顆數少、骨質基礎狀況還不錯的病患，一般來說臨床上會製作三單位一體的牙橋，用搭建假牙的方式完成咬合功能修復。不過，如果病患缺牙鄰近牙有受損，或者本來就已經沒有良好的咬合力，則牙橋有可能不是適合的選項。

●缺幾顆牙，就植幾顆牙：目前是臨床牙醫公認修復表現最理想的缺牙治療方式，於缺牙處植入人工牙根，在其上裝戴全瓷假牙，不但咀嚼功能與原生牙落差小，且看起來也會更為擬真。

●活動假牙：適合已經不具備良好咀嚼能力、或不需要太多社交活動的長輩使用。活動假牙只需要在日常咀嚼時配戴，其他時間建議拆卸下來清潔和保養，避免牙齦產生太大的負擔。

然而，即便活動假牙不是侵入式治療，有手術疑慮的病患都可以選擇配戴，但製作過程仍需要口腔印模，且初期配戴活動假牙，會有一段適應期，病患家屬宜多多觀察老人家是否出現噁心、講話模糊等狀況，並與醫師保持良性對話。

范綱信表示，上述情況並不包括肌少症及關節問題的病人。但在超高齡化時代，這象徵著牙齒將陪伴人們度過更漫長的歲月，長輩若能持續維持相對健康的咬合功能，不但營養吸收佳、整體狀態維持年輕，更可以預防「失智症」和肌少症。

