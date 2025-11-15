健康網》青春期孩子皮膚照護指南 醫：粉刺長太早當心

在青春期間的孩子，只要長一顆小痘痘就緊張不已。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子長痘痘怎麼辦？黎安瑟診所院長方宇心在臉書粉專「方宇心醫師」提到，近期不少家長帶孩子到診間，為了「青春痘」求診。

方宇心表示，她注意到不少個案的鼻翼、額頭已經開始冒粉刺、出油、甚至變成紅腫痘痘。家長幾乎都很擔心：「想讓孩子臉乾淨，能不能不要一直吃藥？」

方宇心強調，「痘痘」是青春期身體開始長大的正常訊號。不是失控。不是病態。也不是孩子「沒洗乾淨」。

什麼時候開始算青春期？方宇心表示，女生大約8到13歲開始發育；男生大約9到14歲開始。這段期間，體內的荷爾蒙訊號開始活躍，皮脂腺分泌增加，油脂多了，毛孔自然容易被堵塞，粉刺就會出現。

歐洲皮膚科醫學研究指出：粉刺型痤瘡是青春期最早的表現之一。也就是說，粉刺不只是皮膚問題，它可能是孩子身體正在「準備長大」的指標。

但如果粉刺長得「太早」呢？方宇心提醒，如果7歲左右就開始出現明顯粉刺，我會建議家長讓孩子到小兒內分泌門診檢查是否有性早熟的可能。皮膚則可以交給皮膚科，我們會安排安全、溫和、循序的照護與治療方式。

問題來了，「回家要怎麼正確洗臉？」方宇心表示，很多孩子不是「沒洗臉」，而是「洗錯方式」。青春期皮脂分泌會變多，所以清潔是最重要的第一步；但不是洗越多越好、洗越用力越好。我會這樣教小朋友：

•洗面乳要選「溫和潔淨」，不要磨砂、不要刺激。

•一天可洗 1～3 次，看流汗量與皮脂狀況調整。

•T字部位（額頭、鼻子）可以多加清潔。

•臉頰沒有痘痘粉刺的地方「帶過」就好。

•洗完臉不能「緊到笑不起來」。

如果洗完很乾、很繃，就是洗太強了。一句話總結：感覺舒服、乾淨、又不緊繃，就是剛好。

