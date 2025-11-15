自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》青春期孩子皮膚照護指南 醫：粉刺長太早當心

2025/11/15 12:11

在青春期間的孩子，只要長一顆小痘痘就緊張不已。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

在青春期間的孩子，只要長一顆小痘痘就緊張不已。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子長痘痘怎麼辦？黎安瑟診所院長方宇心在臉書粉專「方宇心醫師」提到，近期不少家長帶孩子到診間，為了「青春痘」求診。

方宇心表示，她注意到不少個案的鼻翼、額頭已經開始冒粉刺、出油、甚至變成紅腫痘痘。家長幾乎都很擔心：「想讓孩子臉乾淨，能不能不要一直吃藥？」

方宇心強調，「痘痘」是青春期身體開始長大的正常訊號。不是失控。不是病態。也不是孩子「沒洗乾淨」。

什麼時候開始算青春期？方宇心表示，女生大約8到13歲開始發育；男生大約9到14歲開始。這段期間，體內的荷爾蒙訊號開始活躍，皮脂腺分泌增加，油脂多了，毛孔自然容易被堵塞，粉刺就會出現。

歐洲皮膚科醫學研究指出：粉刺型痤瘡是青春期最早的表現之一。也就是說，粉刺不只是皮膚問題，它可能是孩子身體正在「準備長大」的指標。

但如果粉刺長得「太早」呢？方宇心提醒，如果7歲左右就開始出現明顯粉刺，我會建議家長讓孩子到小兒內分泌門診檢查是否有性早熟的可能。皮膚則可以交給皮膚科，我們會安排安全、溫和、循序的照護與治療方式。

問題來了，「回家要怎麼正確洗臉？」方宇心表示，很多孩子不是「沒洗臉」，而是「洗錯方式」。青春期皮脂分泌會變多，所以清潔是最重要的第一步；但不是洗越多越好、洗越用力越好。我會這樣教小朋友：

•洗面乳要選「溫和潔淨」，不要磨砂、不要刺激。

•一天可洗 1～3 次，看流汗量與皮脂狀況調整。

•T字部位（額頭、鼻子）可以多加清潔。

•臉頰沒有痘痘粉刺的地方「帶過」就好。

•洗完臉不能「緊到笑不起來」。

如果洗完很乾、很繃，就是洗太強了。一句話總結：感覺舒服、乾淨、又不緊繃，就是剛好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中