健康網》擔心誤食芬普尼毒雞蛋？ 5英文編碼助查來源更安心

〔健康頻道／綜合報導〕近期發生的芬普尼毒雞蛋事件，讓不少人心裡不安。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢說明，芬普尼原本是設計用來對付跳蚤等昆蟲的殺蟲劑，若雞隻接觸到含芬普尼的環境或飼料，殘留可能進入體內，最後就被檢出在蛋中。世界衛生組織指出，少量或偶爾攝入芬普尼通常不會造成明顯傷害。若對於家中雞蛋有疑慮，除建議別吃外，也可查看雞蛋上的5個英文編碼，識別飼養方式，進而判斷來源。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，這次毒雞蛋事件中的問題蛋，是來自某個牧場的洗選蛋。很多人以為洗選蛋比較高級或特別健康，其實它只是處理方式不同。雞蛋在母雞體內形成時，外面會自然包覆一層角質膜，這層膜就像一件天然防水外套，能防止細菌、灰塵或水分透過蛋殼微孔進入蛋內。若過度清洗或使用清潔劑，會破壞這層保護膜，反而讓細菌有機會從蛋殼滲入。

因此，在許多國家，如歐盟、日本，法律規定雞蛋不能清洗後販售，而是以保持原貌、強化飼養環境與衛生為主。但台灣因氣候潮濕炎熱，牧場環境容易滋生細菌，如果不清洗，蛋殼常會沾到糞便或泥沙，反而增加污染風險。所以台灣採用機械式洗選流程：用溫水與食品級消毒液清洗，再烘乾、紫外線殺菌、燈照檢查，最後印上溯源編號與有效日期。簡單說，洗選蛋不是比較營養，而是經過標準化清潔、確保衛生安全的蛋。

至於大家最關心吃下含芬普尼的蛋會怎樣？李思賢說，根據世界衛生組織（WHO）資料，少量或偶爾攝入芬普尼通常不會造成明顯傷害，但若長期或大量暴露，可能影響肝臟、腎臟與神經系統。在動物研究中，也觀察到它會干擾甲狀腺荷爾蒙代謝。芬普尼在體內主要由肝臟代謝，其中的代謝物如fipronil sulfone半衰期更長、毒性更高，因此累積才是最大的風險。

如果對於家中雞蛋有疑慮，李思賢建議就別吃，或可查看雞蛋上第二行編碼的最後一個英文字，對照以下字母查找溯源編碼，便能看出飼養方式，進而了解雞蛋來源：

O：代表有機飼養（Organic），飼料有機、禁用抗生素，有戶外空間。

F：代表放牧飼養（Free-range），可於室外活動、享受陽光與覓食。

B：代表平飼（Barn），在室內地面自由走動。

E：代表豐富化籠飼（Enriched cage），仍屬籠飼，但環境稍有改善。

C：代表一般格子籠飼（Cage），活動空間最小。

李思賢提醒，購買雞蛋時，不妨查看一下蛋殼上的這個字母，就能知道這顆蛋從哪種飼養環境而來；並強調不需因為一次事件就對所有食物產生恐懼，挑選原型食物、減少加工品，仍是維持健康最核心的原則。

