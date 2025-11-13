自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》受傷就不能動？ 醫教「3階段復原法」安全回歸運動

2025/11/13 11:31

當民眾運動受傷處在急性期間，重點照護應包括：冰敷、加壓、抬高患部，與避免劇烈活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

當民眾運動受傷處在急性期間，重點照護應包括：冰敷、加壓、抬高患部，與避免劇烈活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾運動後受傷，是不是就不能動了？新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，運動傷害後不是「一刀切」地禁止運動，而是要看民眾處在哪個恢復階段。他分析運動傷害恢復的3大階段，提供重點照護原則給民眾參考。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，病患常會問他說「醫師，我受傷後是不是就不能動了？」答案不是單純的「能」或「不能」，而是要看眾正處在哪個恢復階段。他歸納出運動傷害恢復的3大階段，讓民眾在安全的範圍內，循序漸進地回歸運動的節奏：

1.急性期（受傷後0–7天）

這是剛受傷時最關鍵的一段時間。典型症狀為紅、腫、熱、痛，這時的重點照護應包括：冰敷、加壓、抬高患部，與避免劇烈活動。此時的首要任務是，控制發炎與保護組織，千萬不要逞強運動。

2.復原期（受傷後1–6週）

發炎反應逐漸消退，但新生的組織仍然脆弱，承受不了太大拉扯。照顧的原則為，在「不痛」的範圍下，開始進行輕度關節活動與周邊肌群啟動。不過，千萬不要急著回到原本的運動強度，否則容易造成二度傷害。

3.重塑期（受傷後6週–24個月）

這時候韌帶、肌腱逐漸恢復強韌度，功能性訓練可以慢慢增加。民眾可以進行漸進式的負重，與肌力與耐力訓練。記得隨時觀察身體反應，避免過度使用，否則可能功虧一簣。在這個階段可能長達2年，是身體持續修復與調整的重要時期。

張耀元強調，運動是維持健康的好習慣，不論是為了控制體態，還是紓壓放鬆，規律活動的確有許多好處。運動傷害後不是「一刀切」地禁止運動，而是要掌握時機、按部就班。一旦出現嚴重不適，或懷疑有骨頭受傷，務必及早就醫檢查。

