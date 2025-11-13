自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》飲食自由不要「黑白講」 學者：對AI文要有判斷力

2025/11/13 17:41

台灣營養基金會董事吳映蓉說，每天只吃沙拉、不敢碰油、不敢吃澱粉，這種屬於飲食焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣營養基金會董事吳映蓉說，每天只吃沙拉、不敢碰油、不敢吃澱粉，這種屬於飲食焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路上健康文章眾多，台灣營養基金會董事吳映蓉表示，隨時都可以看到一些不知作者是誰的文章（可能是AI撰寫），卻以專家之勢教導他人，許多缺乏專業判斷力的人就因此深信不疑。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」指出，這些文章通常會以聳動的語氣、零碎的例子，將「吃得健康」與「吃得焦慮」混為一談，最後再下結論，看似有哲理，實則完全不負責任。

吳映蓉說，有些人把「吃得健康」與「吃得焦慮」搞混，還怪罪營養教育。他們每天只吃沙拉、不敢碰油、不敢吃澱粉，這種行為屬於飲食焦慮，然而那些文章卻誤導民眾，說是因為「吃得太健康」，才導致貧血、免疫力下降等問題。

吳映蓉直言：「依我看來，那些是因為沒有營養知識導致的吧！」她認為，真正的營養專家不會教大家油不能吃，也不會教大家澱粉不能吃或整天只吃沙拉。真正的營養教育，是教人如何選食、如何懂得不吃。

她強調，吃得通透自在，不是「想吃什麼就吃什麼」，而是懂得順著季節、順著身體的需要去吃。知道什麼時候該多吃一點、什麼該少吃一點；懂得在節制與享受之間找到平衡。

吳映蓉再次強調，飲食自由不是「想吃什麼就吃什麼」，而是從內心真的明白：吃這個對身體好，吃那個太多對身體不好。從心裡沒有委屈、沒有掙扎地選擇食物，這才是真正的「飲食自由」。

