健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》番茄搭這 茄紅素吸收快！營養師談優點

2025/11/13 07:25

涼爽的秋冬季節為番茄產季。示意圖。（圖取自freepik）

涼爽的秋冬季節為番茄產季。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日進入番茄產季，營養師曾依田在臉書粉專「營養食事Ms.E10-營養師依田」發文提醒，加熱能幫助茄紅素更好吸收，且風味濃厚；只是番茄並不好保存，營養師也提出她的做法給大家參考。

秋天進入蕃茄產季，曾依田表示，在路邊菜攤看到便宜的蕃茄一次就買了8個！她自己做了「豬肉毛豆番茄煮」使用3顆番茄，連皮也好吃。但蕃茄不耐久放，又不想連續三天都吃蕃茄料理，於是想到了可以長期保存方法：

1.蕃茄帶皮切小塊（果皮營養更豐富）

2.中小火加熱煮成蕃茄泥

3.冷卻後，分裝冷凍

4.使用前解凍即可，入菜、義大利麵都快速方便

曾依田表示，加熱讓茄紅素更好吸收，風味更濃厚，並有下列好處。

●轉化成順式茄紅素：新鮮蕃茄中的茄紅素是「反式茄紅素」，人體不易吸收。加熱處理後，它會轉化為更容易被人體吸收的「順式茄紅素」。

●破壞細胞壁：加熱過程有助於破壞蕃茄的細胞壁，使茄紅素更容易釋放出來。

●記得搭配油脂：茄紅素是脂溶性，烹調過程中加入油脂，讓茄紅素更容易吸收，吸收率可提升2至3倍。

另外農糧署在粉專也提供兩種番茄的分辨法：古早味代表的黑柿番茄，外皮紅中帶綠，較富酸味，搭配醬油、砂糖、薑末、甘草粉攪拌後直接沾食，是最經典的南部吃法。

普遍代表的牛番茄，是世界上盛行的番茄種類。外皮鮮紅、滋味酸甜，用來燉湯或加入漢堡都適合。準備牛腩與蔬菜燉煮，就是營養滿分的羅宋湯。料理前於底部畫十字，放入玻璃盒等耐熱容器中，用電熱水壺沖入熱水，浸泡3～5分鐘再取出；或放點水於瓦斯爐上煮2~3分鐘，便可以輕鬆去皮。

