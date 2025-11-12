力拚留住兒童照護人力 健保署擬調升4項兒科醫療給付

〔記者林志怡／台北報導〕近年來兒童醫療照護量能吃緊，衛福部健保署長陳亮妤說，健保署明年已匡列總額249億元，用以保障0至6歲兒童就醫治療，另12月中預計在藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議議程中討論小兒加護病房、小兒住院、小兒精神科日間照護支付調升，另小兒外科仍在討論中。

兒科醫師近年來面臨嚴峻的人力挑戰，更因少子化被許多人視為夕陽科別，為維護0至6歲兒童照護醫療量能，陳亮妤表示，今年9月25日健保協商中，西醫基層、醫院部門已達成共識，匡列249億元，用以保障兒童就醫治療，也希望有助於兒童照護醫事人力留任、提升兒童醫療品質。

陳亮妤說，目前醫事司針對0至3歲幼兒提供「幼兒專責醫師」服務，未來將搭配健保署方案，擴大至0至6歲族群，並改稱「兒童專責醫師」，醫事司、健保署會統籌盤點相關經費。

此外，陳亮妤表示，賴清德總統在醫師節典禮中提到，健保應提高急重難症支付。健保署也陸續與醫學會討論，預計今年12月中在共擬會討論小兒加護病房、小兒住院、小兒精神科日間照護等支付調升，小兒外科則在討論中，且預計11月底擬定支付細節。

