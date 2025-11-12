自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》先天性白內障 醫揭貝比4大成因

2025/11/12 21:43

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，先天性白內障可能在寶寶出生時就已存在，若未及早發現治療，嚴重者甚至會完全失明；情境照。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，先天性白內障可能在寶寶出生時就已存在，若未及早發現治療，嚴重者甚至會完全失明；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶的眼睛怎麼霧霧的？新生兒健檢時發現眼睛有白色混濁？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，除眼睛看起來霧霧的、有白色混濁外，若寶寶的瞳孔看起來不夠黑亮、對光線反應不靈敏，可能就是先天性白內障。致病原因包括：遺傳基因突變、孕期感染、代謝異常疾病、其他染色體異常等，若未及早發現、治療，除影響視力，甚至可能造成完全失明，不可輕忽。

粘靖旻於臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文指出，別以為白內障只是老年人的專利，先天性白內障可能在寶寶出生時就已經存在，如果沒有及早發現和治療，不只會影響視力發展，更可能導致永久性的弱視、斜視，甚至完全失明。

粘靖旻進一步說明，造成先天性白內障的4大成因，包括：

遺傳基因突變—家族史是最大警訊：先天型白內障有高達三分之一的案例與遺傳有關。如果父母、祖父母或其他近親有白內障病史，寶寶罹患先天型白內障的機率會大幅提升。

孕期感染—病毒是隱形殺手：懷孕期間的某些病毒感染是導致先天型白內障的重要元凶，特別是德國麻疹（風疹病毒）、巨細胞病毒、單純疱疹病毒、水痘病毒等，這些病毒會透過胎盤感染胎兒，破壞正在發育的水晶體細胞。

代謝異常疾病—身體失衡眼睛遭殃：某些先天性代謝異常疾病會導致有害物質在水晶體內堆積，進而形成白內障。最常見的包括：半乳糖血症（無法代謝乳糖）、低血鈣症（副甲狀腺功能異常）、威爾森氏症（銅離子代謝異常）等。

其他染色體異常—全身性問題的眼部表現：某些染色體異常疾病會合併先天型白內障，如唐氏症（第21對染色體三體症）、透納氏症（性染色體異常）、馬凡氏症候群（結締組織異常）等。這些疾病通常會同時影響多個器官系統，白內障只是其中一個表現！

此外，粘靖旻提醒，孕期接觸某些藥物，如類固醇、抗癲癇藥、輻射線、營養不良、母體糖尿病控制不佳等因素，也可能增加寶寶罹患先天型白內障的風險。她強調產前檢查、羊膜穿刺等檢測，均可及早發現染色體異常，也讓家長能有充足的時間準備和因應規劃。

