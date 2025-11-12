自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》氣候轉變就頭痛？ 醫警告：別輕忽「腦出血」就醫前兆

2025/11/12 16:48

天氣變化，頭也跟著痛起來，專家提醒，頭痛突然劇烈像「被重擊」，可能是腦出血，要盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

天氣變化，頭也跟著痛起來，專家提醒，頭痛突然劇烈像「被重擊」，可能是腦出血，要盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變化，頭也跟著痛起來，令人困擾。科博特診所院長劉博仁指出，這些症狀其實是身體在提醒血管、神經等，可能都有狀況。要警覺的是，頭痛突然劇烈像「被重擊」，可能是腦出血；頭痛伴隨手腳麻木、口齒不清、視力模糊，可能是中風，要盡快就醫。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」上分析，天氣變化常見的頭痛4原因：

1.緊張型頭痛

由壓力、焦慮、姿勢不良引起，常見於長時間使用電腦、滑手機、肩頸肌肉緊繃的人。症狀像是，兩側頭部悶痛、後腦或太陽穴緊縮感，像被綁著。預防之道在，放鬆肩頸、定時伸展、深呼吸、睡眠規律。

2.偏頭痛

常與氣壓變化、荷爾蒙、睡眠不足或特定食物（紅酒、起司、巧克力）有關。症狀為，單側頭部劇烈跳痛、怕光怕聲、噁心。預防之道在於，保持規律作息、避開誘發食物、補充鎂與B2有助減少發作頻率。

3.叢發性頭痛

劇烈而短暫，常發作於夜間，伴隨眼紅、流淚、鼻塞。屬於神經血管型頭痛之一，建議由神經科醫師評估。

4.姿勢與肌肉緊繃性頭痛

常見於長期低頭、駝背、頸椎僵硬者。可藉由改善姿勢、肩頸伸展、使用符合人體工學的枕頭改善。

5警戒症狀立刻就醫

劉博仁表示，這幾天颱風帶來的強風與氣壓變化，許多人出現了熟悉的不適，頭脹、頭暈、肩頸緊繃、耳悶。有人誤以為只是天氣不好，若出現以下「警訊症狀」，請不要自行忍耐，應盡快就醫：

●頭痛突然劇烈、像「被重擊」一樣，可能為腦出血或蛛網膜下腔出血

●頭痛伴隨手腳麻木、口齒不清、視力模糊，可能為中風

●頭暈伴隨胸悶、心悸、冒冷汗，可能為心血管問題

●頻繁跌倒、走路不穩或伴有耳鳴、聽力下降，可能為內耳疾病

●頭痛逐漸惡化、持續數週以上或夜間加劇，需排除腦腫瘤、顱內壓升高

劉博仁強調，不妨從生活中做保健，每餐有蛋白質、健康脂肪，避免高糖波動；避免加工食品、反式脂肪；多攝取抗發炎食物（深綠蔬菜、莓果、薑黃、Omega-3）；改善睡眠與壓力管理；每30分鐘起身活動、轉動肩頸，避免「科技頸」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中