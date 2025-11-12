健康網》氣候轉變就頭痛？ 醫警告：別輕忽「腦出血」就醫前兆

天氣變化，頭也跟著痛起來，專家提醒，頭痛突然劇烈像「被重擊」，可能是腦出血，要盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變化，頭也跟著痛起來，令人困擾。科博特診所院長劉博仁指出，這些症狀其實是身體在提醒血管、神經等，可能都有狀況。要警覺的是，頭痛突然劇烈像「被重擊」，可能是腦出血；頭痛伴隨手腳麻木、口齒不清、視力模糊，可能是中風，要盡快就醫。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」上分析，天氣變化常見的頭痛4原因：

1.緊張型頭痛

由壓力、焦慮、姿勢不良引起，常見於長時間使用電腦、滑手機、肩頸肌肉緊繃的人。症狀像是，兩側頭部悶痛、後腦或太陽穴緊縮感，像被綁著。預防之道在，放鬆肩頸、定時伸展、深呼吸、睡眠規律。

2.偏頭痛

常與氣壓變化、荷爾蒙、睡眠不足或特定食物（紅酒、起司、巧克力）有關。症狀為，單側頭部劇烈跳痛、怕光怕聲、噁心。預防之道在於，保持規律作息、避開誘發食物、補充鎂與B2有助減少發作頻率。

3.叢發性頭痛

劇烈而短暫，常發作於夜間，伴隨眼紅、流淚、鼻塞。屬於神經血管型頭痛之一，建議由神經科醫師評估。

4.姿勢與肌肉緊繃性頭痛

常見於長期低頭、駝背、頸椎僵硬者。可藉由改善姿勢、肩頸伸展、使用符合人體工學的枕頭改善。

5警戒症狀立刻就醫

劉博仁表示，這幾天颱風帶來的強風與氣壓變化，許多人出現了熟悉的不適，頭脹、頭暈、肩頸緊繃、耳悶。有人誤以為只是天氣不好，若出現以下「警訊症狀」，請不要自行忍耐，應盡快就醫：

●頭痛突然劇烈、像「被重擊」一樣，可能為腦出血或蛛網膜下腔出血

●頭痛伴隨手腳麻木、口齒不清、視力模糊，可能為中風

●頭暈伴隨胸悶、心悸、冒冷汗，可能為心血管問題

●頻繁跌倒、走路不穩或伴有耳鳴、聽力下降，可能為內耳疾病

●頭痛逐漸惡化、持續數週以上或夜間加劇，需排除腦腫瘤、顱內壓升高

劉博仁強調，不妨從生活中做保健，每餐有蛋白質、健康脂肪，避免高糖波動；避免加工食品、反式脂肪；多攝取抗發炎食物（深綠蔬菜、莓果、薑黃、Omega-3）；改善睡眠與壓力管理；每30分鐘起身活動、轉動肩頸，避免「科技頸」。

