健康 > 心理精神

這兩者存在關聯？ 研究顯示自閉症和過動症可能有相同生物學基礎

2025/11/12 15:39

研究指出，自閉症和過動症可能有相同生物學基礎圖為示意圖。圖為過動症示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究指出，自閉症兒童症狀的嚴重程度，與兒童在自閉症譜系障礙（ASD）或過動症（ADHD）診斷中的大腦連接模式和相關基因表現有明顯關聯。

根據《NeuroscienceNews》報導，該研究發表於分子精神病學期刊上。美國兒童心理研究所（Child Mind Institute）自閉症中心創始主任兼高級研究科學家馬蒂諾（Adriana Di Martino）醫學博士領導團隊進行實驗。團隊使用靜息態功能磁共振影像（fMRI）檢測166名6至12歲的語言表達能力正常的兒童大腦連接，這些兒童被診斷為自閉症或過動症。

研究團隊發現，自閉症症狀越嚴重，額頂葉網路（nodes of the frontoparietal）和預設模式網路（default-mode networks）之間的連接性越強。這2個網路在社會認知和執行功能中扮演重要角色。

在正常發展過程中，這種連接性隨著年齡增長而減少，從而支持大腦功能的專業化。研究發現表明，在症狀更嚴重的自閉症兒童中，大腦某些區域存在異常連接模式。

無論是自閉症還是過動症兒童，都被觀察到類似的大腦連接模式，且這些連接模式與基因表現（基因如何在大腦中活躍）的分佈有關。特別是與大腦神經發展有關的基因，這類基因在自閉症和過動症中都有被發現。研究團隊認為，此結果暗示自閉症和過動症可能有某些相同的生物學基礎。

馬蒂諾表示，團隊發現一些未完全符合自閉症譜系障礙診斷標準的過動症兒童，仍表現出與自閉症類似的症狀。

馬蒂諾指出，通過關注自閉症譜系障礙和過動症與自閉症症狀相關的大腦連接和基因表達模式，能夠指向共同生物學基礎。此研究結果提供對神經發展性疾病更細緻的理解。

