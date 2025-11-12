自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

醫師節》龍君兒父是「淡水一把刀」 口頭禪「好極了」醫病無距離

2025/11/12 15:50

龍君兒在醫師節憶起行醫的父親，「給人血、給人笑、給人膽氣」，一生受人敬仰。（取自龍君兒臉書）

龍君兒在醫師節憶起行醫的父親，「給人血、給人笑、給人膽氣」，一生受人敬仰。（取自龍君兒臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是醫師節，資深藝人同時也是藝術家龍君兒憶起自己的醫師父親，人稱「一把刀」，她說：「那把刀的柄是溫的。」父親軍醫退役之後，全家移居至淡水，又被稱為「淡水一把刀」。

龍君兒在臉書上追憶著當醫師的父親。她說，爸爸在淡水小鎮開了一間小診所，沒有多久成了淡水第一醫院，不僅有著「一把刀」的頭銜，還多了「好極了，陳院長」的稱呼。

龍君兒說，整整20年，他幾乎每天要看200多位病人：「清晨的光落在刀鋒上，午後的風翻動病歷紙，而他總是笑著說：『好極了，沒關係，我幫你縫好。』」70年代正是黑道橫行，夜深或黃昏，突然的吵鬧和腳步聲，砍傷的、斷手斷腳的兄弟被抬進來，血像散墨一樣滲開。父親一句話不多說，捲起袖子對助理說：「抽我的。」

龍君兒的父親，在醫界被稱為「一把刀」，她也永遠懷念那句：「好極了」。（取自龍君兒臉書）

龍君兒的父親，在醫界被稱為「一把刀」，她也永遠懷念那句：「好極了」。（取自龍君兒臉書）

龍君兒的父親是A型血，轉身就輸血，另一手已經開始清創縫合，嘴裡還是那句：「好極了，我把你的傷口補好。」

龍君兒的爸爸個性很阿莎力。她說，有時半夜，發現病床忽然空了；或隔兩三天，人就不見了，病房裡只剩一個被角的餘溫。父親把被角拉平，淡淡地說：「好極了，只要治好就可以了。」

龍君兒回憶，爸爸最後罹患肺癌，氣息薄了許多，但他仍然樂善好施。聚餐時看到剛實習的女服務生，便微微顫抖地站起來，掏出兩百元，說著：「要過年了，辛苦妳了。」

龍君兒說道：「他的一生，就是一場『好極了』的長課：給人血、給人笑、給人膽氣。」而她也終於懂了，父親的「好極了」，不是逞強的樂觀，而是一種─溫柔的勇氣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中