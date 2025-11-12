醫師節》龍君兒父是「淡水一把刀」 口頭禪「好極了」醫病無距離

龍君兒在醫師節憶起行醫的父親，「給人血、給人笑、給人膽氣」，一生受人敬仰。（取自龍君兒臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是醫師節，資深藝人同時也是藝術家龍君兒憶起自己的醫師父親，人稱「一把刀」，她說：「那把刀的柄是溫的。」父親軍醫退役之後，全家移居至淡水，又被稱為「淡水一把刀」。

龍君兒在臉書上追憶著當醫師的父親。她說，爸爸在淡水小鎮開了一間小診所，沒有多久成了淡水第一醫院，不僅有著「一把刀」的頭銜，還多了「好極了，陳院長」的稱呼。

龍君兒說，整整20年，他幾乎每天要看200多位病人：「清晨的光落在刀鋒上，午後的風翻動病歷紙，而他總是笑著說：『好極了，沒關係，我幫你縫好。』」70年代正是黑道橫行，夜深或黃昏，突然的吵鬧和腳步聲，砍傷的、斷手斷腳的兄弟被抬進來，血像散墨一樣滲開。父親一句話不多說，捲起袖子對助理說：「抽我的。」

龍君兒的父親，在醫界被稱為「一把刀」，她也永遠懷念那句：「好極了」。（取自龍君兒臉書）

龍君兒的父親是A型血，轉身就輸血，另一手已經開始清創縫合，嘴裡還是那句：「好極了，我把你的傷口補好。」

龍君兒的爸爸個性很阿莎力。她說，有時半夜，發現病床忽然空了；或隔兩三天，人就不見了，病房裡只剩一個被角的餘溫。父親把被角拉平，淡淡地說：「好極了，只要治好就可以了。」

龍君兒回憶，爸爸最後罹患肺癌，氣息薄了許多，但他仍然樂善好施。聚餐時看到剛實習的女服務生，便微微顫抖地站起來，掏出兩百元，說著：「要過年了，辛苦妳了。」

龍君兒說道：「他的一生，就是一場『好極了』的長課：給人血、給人笑、給人膽氣。」而她也終於懂了，父親的「好極了」，不是逞強的樂觀，而是一種─溫柔的勇氣。

