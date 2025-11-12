自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》逆轉糖尿病仍傷心！ 醫示警肥胖恐留「代謝記憶」

2025/11/12 15:22

研究發現，糖尿病患者即使血糖控制良好、不再需服藥，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出約5成。（圖擷取自shutterstock）

研究發現，糖尿病患者即使血糖控制良好、不再需服藥，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出約5成。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕就算成功「逆轉糖尿病」，也別太早鬆懈！研究發現，糖尿病患者即使血糖控制良好、不再需服藥，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出約5成。初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病造成的傷害是「慢慢累積」的結果，身體會留下所謂「代謝記憶」，其中肥胖更是關鍵危險因子，會讓心臟老化加速、負擔沉重。

周建安指出，刊登於《Circulation》（循環）期刊的一項瑞典研究，追蹤67萬多名第2型糖尿病患者與260多萬名健康對照者長達20年。結果顯示，血糖、血壓與血脂都控制良好的糖尿病患者，心肌梗塞與中風等併發症風險明顯下降，但心臟衰竭卻是例外，風險仍高出一般人約5成。

研究進一步分析，光是體重過重，就能解釋糖尿病患者3成以上的心臟衰竭風險。周建安說，脂肪組織會釋放多種發炎因子，使心臟與血管長期處於低度發炎狀態，加上過去高血糖造成的氧化壓力，會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖恢復正常，心臟細胞仍持續受損，導致風險難以完全消除。

肥胖讓心臟提早老化　預防勝於治療

周建安強調，肥胖本身就是獨立的致病因子，長期讓心臟處於高壓環境，使心肌肥厚、收縮力下降，等到症狀出現往往已相當嚴重。預防永遠比治療有效，尤其在糖尿病前期就介入，透過飲食、運動與生活習慣調整，可大幅降低後續慢性病風險。

他提醒，糖尿病並非突如其來的疾病，許多人其實早已有身體警訊卻未察覺。若能及早發現、控制體重，就能避免身體留下「記仇」的痕跡。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病逆轉不等於康復　肥胖恐讓心臟提早衰竭；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病逆轉不等於康復　肥胖恐讓心臟提早衰竭；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫點名糖尿病前期5大警訊

周建安提醒，下列5大症狀若持續出現，應盡快就醫檢查血糖：

●頻尿與口渴：糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。

●疲勞感：胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。

●皮膚變黑、搔癢：特別是脖子與腋下區塊出現暗沉或粗糙斑塊，常為胰島素阻抗的早期徵兆。

●視力模糊：高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。

●傷口不容易癒合：糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。

周建安強調，糖尿病不是突如其來的疾病，若出現上述症狀，應儘早就醫檢查。透過飲食、運動、生活習慣調整、專業醫療介入，在早期就把血糖穩定下來，才能降低身體留下「記仇」的痕跡。

