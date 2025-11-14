自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》購物季熬夜購物 3大健康崩盤！醫：健康非折扣品

2025/11/14 21:01

近期購物季你也熬夜搶購折扣品嗎？中醫師卓韋儒提醒，熬夜恐傷害健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期購物季你也熬夜搶購折扣品嗎？中醫師卓韋儒提醒，熬夜恐傷害健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雙11購物節才剛結束，別忘了年底還有聖誕節、農曆春節購物季！每當購物季、百貨週年慶，或是巨星演唱會門票開賣，不少人守在電腦前搶票或是夜排，即使熬夜到天亮，也絲毫不以為意。中醫師卓韋儒提醒你，熬夜搶購不是省錢，是腸胃、血壓、免疫力全線崩盤！

卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」提醒，熬夜 3 小時，等於在身體埋下3顆定時炸彈：

1 皮質醇上升300% ：胃酸暴走、胃黏膜灼傷。

2 血壓瞬間飆 30mmHg ：心跳快到像在衝帳單。

3 睡眠剝奪：腸道菌崩壞、免疫力掉到谷底。

醫學實證：連續三晚睡不到 5 小時，中風風險上升45%、心肌梗塞上升30%。

強調，「你以為搶到最划算的一單，其實是讓血壓、胃酸、荷爾蒙——幫你結帳。」別讓你的血壓比你更早「付款成功」。最後卓韋儒提醒：「健康不是折扣品。」

