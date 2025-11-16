自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男人小便分岔是攝護腺肥大？醫談觀察準則

2025/11/16 21:15

泌尿外科醫師曲元正在診間經常聽說有人因為尿尿分岔緊張不已，以為有攝護腺肥大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿外科醫師曲元正在診間經常聽說有人因為尿尿分岔緊張不已，以為有攝護腺肥大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕排尿的順暢度再再影響男性健康。泌尿科醫師曲元正在臉書粉專「泌尿外科 曲元正醫師」一位55歲的病患問我：「醫師，我尿尿以前都是拋物線，現在常常分岔，還會滴到褲子上，是不是攝護腺有問題？」這是在門診很常聽到的困擾，特別是40歲以後的男性，開始注意到排尿的變化。

小便分岔一定是攝護腺問題嗎？曲元正表示，「不一定」。有些只是短暫的生理現象，但有些確實與攝護腺疾病有關。

​不用太緊張的「暫時性分岔」

曲元正表示，正常情況下，男性排尿射程約 20–40 公分，應該呈現平順的拋物線。分岔的主要原因，是尿道出口一時受到阻擋或壓迫。常見情況包括：​

●剛起床：尿壓大加上晨勃導致尿道受壓。

●射精後第一次排尿：因海綿體仍在充血。

●其他：包皮過長或尿道口天生形狀特殊，讓尿液分散。

這些情況造成的分岔，多半是短暫、偶爾發生，不會持續，不需要過度擔心。

若40歲後 小便分岔可能原因：攝護腺肥大

曲元正表示，​40歲以上尿尿分岔，最常見的問題是攝護腺肥大。從學理上來看，男性在 40 歲之後，攝護腺會隨著年齡逐漸增大。這是因為男性荷爾蒙，特別是二氫睪固酮（DHT）的長期作用，會讓攝護腺細胞持續增生。攝護腺正好位於膀胱出口，環抱尿道前端，一旦體積變大並向內壓迫尿道，就會讓通道變窄、出口形狀改變，導致尿流不再集中，表現為尿線變細、方向不穩，甚至分岔亂噴。

曲元正表示，如果只是偶爾分岔，可能是正常的或是自然老化現象。但若分岔變得經常或愈來愈明顯，合併頻尿、夜尿、排尿困難或滴尿，則可能是因為攝護腺肥大造成壓迫，需要進一步檢查。

除攝護腺肥大 還可能是這些問題

如果分岔伴隨排尿疼痛、感染反覆發作、血尿或異常分泌物，就不能僅僅認為是單純的攝護腺肥大，而必須進一步評估是否與其他疾病有關：

​●攝護腺炎：發炎會使腺體腫脹，造成尿道口受壓或不規則，導致尿液分流。患者常合併排尿灼熱、頻尿、下腹痠痛。

●尿道結石：小結石堵在攝護腺導管或尿道口，讓尿流被擾亂而分岔，常與慢性攝護腺炎並存。

●攝護腺癌：腫瘤壓迫或侵犯尿道出口，破壞平滑結構，讓尿流改變方向。早期表現和攝護腺肥大相似，但若合併血尿、骨骼痠痛就要特別小心。

​尿尿分岔不一定是攝護腺出問題。偶爾出現，多半只是暫時性的生理現象；但如果進入中年後，分岔變得持續，並伴隨頻尿、夜尿或排尿困難等異常，就要警覺可能是攝護腺肥大或其他疾病的徵兆。一旦影響到生活品質，記得要及早就醫檢查，才不會讓小問題變成大麻煩。

