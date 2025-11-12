限制級
健康網》再生牙科里程碑！ 研究：頭髮「角蛋白」助牙齒修復
〔健康頻道／綜合報導〕你是否怕看牙醫？科學家發現，頭髮可以修復牙齒！食農專家韋恩引述研究表示，英國國王學院的科學家成功萃取出頭髮裡常見的蛋白質「角蛋白」，幫助牙齒的琺瑯質自我修復。這可能意味，就算吃冰也不怕引起牙齒過敏。
韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，飲用酸性飲料或刷牙方式不當，會隨著時間慢慢侵蝕琺瑯質。這種侵蝕會導致牙齒敏感、不適，最終甚至可能造成牙齒脫落。雖然含氟牙膏能減緩這一過程，這項研究中的「角蛋白配方」更進一步，在實驗中完全防止了琺瑯質受損。
再生牙科的里程碑
韋恩接著說，角蛋白能在牙齒表面形成一層緻密的礦化屏障，阻斷造成敏感的神經管道，不僅防止進一步的磨損，也能立即減輕不適，同時解決「原因」與「症狀」。角蛋白是頭髮、指甲、或羊毛裡主要的蛋白質成分，它是一種硬蛋白，平常沒什麼利用價值。
這項刊登於《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）的研究中，科學家從羊毛中提取角蛋白，塗抹於牙齒表面。當牙齒暴露於唾液中的天然礦物質時，這些蛋白質會自行組成類似晶體的結構，模仿真實的琺瑯質。隨著時間推移，這個微結構會持續吸附鈣離子與磷酸根離子，逐漸形成堅固的類琺瑯層。
這項發現被視為再生牙科的重要里程碑，使研究人員更接近真正能「重建」牙齒保護層的治療，而不只是修補損傷，角蛋白能更自然地呈現牙齒原本的顏色與質感。未來，研究團隊有可能將這項技術開發成日常使用的牙膏。
