自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》再生牙科里程碑！ 研究：頭髮「角蛋白」助牙齒修復

2025/11/12 20:11

研究發現，頭髮中的「角蛋白」能修補牙齒，讓「重建」牙齒保護層的治療有新展望；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，頭髮中的「角蛋白」能修補牙齒，讓「重建」牙齒保護層的治療有新展望；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否怕看牙醫？科學家發現，頭髮可以修復牙齒！食農專家韋恩引述研究表示，英國國王學院的科學家成功萃取出頭髮裡常見的蛋白質「角蛋白」，幫助牙齒的琺瑯質自我修復。這可能意味，就算吃冰也不怕引起牙齒過敏。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，飲用酸性飲料或刷牙方式不當，會隨著時間慢慢侵蝕琺瑯質。這種侵蝕會導致牙齒敏感、不適，最終甚至可能造成牙齒脫落。雖然含氟牙膏能減緩這一過程，這項研究中的「角蛋白配方」更進一步，在實驗中完全防止了琺瑯質受損。

再生牙科的里程碑

韋恩接著說，角蛋白能在牙齒表面形成一層緻密的礦化屏障，阻斷造成敏感的神經管道，不僅防止進一步的磨損，也能立即減輕不適，同時解決「原因」與「症狀」。角蛋白是頭髮、指甲、或羊毛裡主要的蛋白質成分，它是一種硬蛋白，平常沒什麼利用價值。

這項刊登於《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）的研究中，科學家從羊毛中提取角蛋白，塗抹於牙齒表面。當牙齒暴露於唾液中的天然礦物質時，這些蛋白質會自行組成類似晶體的結構，模仿真實的琺瑯質。隨著時間推移，這個微結構會持續吸附鈣離子與磷酸根離子，逐漸形成堅固的類琺瑯層。

這項發現被視為再生牙科的重要里程碑，使研究人員更接近真正能「重建」牙齒保護層的治療，而不只是修補損傷，角蛋白能更自然地呈現牙齒原本的顏色與質感。未來，研究團隊有可能將這項技術開發成日常使用的牙膏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中